"Золушка" и "Красная Шапочка": Netflix готовит к выпуску аниме по сказкам братьев Гримм

Стриминговый сервис Netflix решил пополнить коллекцию своих проектом сказками братьев Гримм, только в аниме-адаптации.

Об этом стало известно на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси.

Когда можно будет посмотреть классические сказки на современный манер - пока неизвестно, но аниме уже в стадии производства.

Netflix планирует адаптировать наиболее известные сказки: к примеру "Золушку" и "Красную Шапочку". В основу мультфильмов войдет оригинальный сюжет произведения, однако будут внесены и современные "повороты". Также известно, что в аниме будут присутствовать элементы хоррора и саспенса.

Компания CLAMP будет создавать персонажей шоу, а воплощением этих персонажей в жизнь посредством создания анимации будет студия WIT Studio.

Ранее, "Телеграф" писал, что Netflix попал в скандал с переводом российского фильма "Брат 2" на английский: слова бандеровец в фильме перевели как "украинский нацистский коллаборационист".