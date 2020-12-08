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Шахматистка указала на досадную ошибку в сериале "Ход королевы"

Шахматистка указала на досадную ошибку в сериале "Ход королевы"
Обновлено 13:23 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Известную шахматистку Нону Гаприндашвили в сериале Netflix "Ход королевы" ошибочно называли "чемпионкой, никогда не игравшей с мужчинами". Вопрос только в том, что это неправда.

Об этом она рассказала в интервью корреспонденту Русской службы Би-би-си Марие Евстафьевой.

В сериале женщину представляют, как "чемпионку мира среди женщин, которая никогда не играла против мужчин".

По словам самой легендарной шахматистки, это конечно неправда, поскольку, когда она стала чемпионкой мира, сразу начала участвовать в мужских турнирах.

"Даже если уже добились успеха, нужно, чтобы организаторы пригласили. Как я выиграла свой первый чемпионат мира, я сразу была приглашена в Гастингс (международный шахматный турнир в Гастингсе - ред.). И оттуда пошло, у меня была уйма приглашений просто. Просто я не могла везде играть - по разным причинам", - рассказала Нона.

На вопрос Евстафьевой: "какие эмоции вызывает эта неточность в фильме?", - Гаприндашвили призналась, что "обидно, конечно, потому что когда о шахматах снимают фильм, и, тем более, рассказывают о чемпионке мира, то уже тут должна быть точность".

Читайте также в материале "Телеграфа": Матч украинца Василия Иванчука вошел в сериал "Ход королевы" от Netflix.

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Все по теме:

Шахматы, Ход королевы, Нона Гаприндашвили.

Автор:

Телеграф
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