Даже лучше оригинала: сеть взволновала версия "Игры в кальмара" 18+

В сети порно-пародия вызвала множество шуток и активных обсуждений

Нашумевший южнокорейский сериал под названием "Игра в кальмара" успел стать не только самым популярным в истории Netflix, но и идеей для порноролика. Последний, к слову, пользователи сети оценили и сопроводили множеством шуток.

По информации ряда СМИ, фильм для взрослых сняла тайваньская студия Royal Asian Studio, а вышел он в воскресенье, 31 октября.

Авторы порноконтента создали специальную страницу, где и опубликовали видео 18+. С момента публикации оно разлетелось в множество других пабликов и породило огромное количество шуток.

Про сериал "Игра в кальмара" в порно-пародии напоминают зеленые костюмы с порядковыми номерами, в которые одели девушек-участниц "игры". Также тематическую одежду — красные костюмы и черные маски с фигурами — носят охранники, которые "наказывают" участников.

Вот несколько кадров со съемок порно-пародии на сериал:

Кадры со сьемок порно-пародии на сериал "Игра в кальмара"

Кадры со сьемок порно-пародии на сериал "Игра в кальмара"

Кадры со сьемок порно-пародии на сериал "Игра в кальмара"

Стоит отметить, что появление пародии такого характера взбудоражило сеть и вызвало множество шуток. Порно-ремейком на "Игру в кальмара" заинтересовались даже те, кто не видел сам сериал. Об этом пользователи сети писали в комментариях в Telegram и в Twitter.

А вот небольшой спойлер со съемок пародии на сериал "Игра в кальмара".

Ранее "Телеграф" сообщал, как сериалу "Игра в кальмара" удалось достичь феноменального успеха и о чем будет второй сезон.

Также мы писали, что популярный сериал "Игра в кальмара" поднял продажи белых слипонов Vans на 7800%.