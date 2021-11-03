Косплеерша показала секси-версию надзирательницы из "Игры в кальмара" и "завела" сеть (фото)

Блогер решила сделать косплей на сериал, ведь он ей очень понравился.

Популярный южнокорейский сериал "Игра в кальмара", который стал самым популярным в истории Netflix, продолжает завоевывать все больше и больше новых фанатов. А после появления в сети порно-пародии на сериал, его популярность возросла еще больше.

К тенденции версии "Игры в кальмара" 18+ присоединилась косплеерша Alice, известная в Инстаграме как alice_with_cats. Блогерша сделала горячий косплей на одного из персонажей.

Девушка опубликовала на своей странице в соцсети несколько снимков в образе розового солдата-надзирателя, только в намного откровеннее варианте.

"Розовый солдат приглашает вас в опасное, но увлекательное путешествие" — подписала один из снимков блогерша.

Девушка отметила, что ей безумно понравился сериал

Ее подписчикам этот образ явно понравился, о чем свидетельствует большое количество лайков и комментарием под постами Alice.

Ранее "Телеграф" сообщал, как сериалу "Игра в кальмара" удалось достичь феноменального успеха и о чем будет второй сезон.

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