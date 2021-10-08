Укр

Популярный сериал "Игра в кальмара" поднял продажи белых слипонов Vans на 7800%

Автор
Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Участники смертельной игры ходят в белых слипонах на протяжении всех серий Новость обновлена 08 октября 2021, 17:06
Участники смертельной игры ходят в белых слипонах на протяжении всех серий

Поклонники сериала, вероятно, готовят костюмы к приближающемуся Хэллоуину.

После выхода уже ставшего настоящим хитом сериала "Игра в кальмара" на Netflix продажи белых слипонов Vans выросли на 7800%.

Об этом сообщает издание Variety.

Также вырос спрос на зеленые костюмы участников и красные костюмы надзирателей. Продажи увеличились на 97% и 62% соответственно.

Такой высокий спрос на эти вещи, вероятнее всего связан с приближающимся Хэллоуином, на который фанаты захотят нарядиться, как герои сериала.

Что известно о сериале "Игра в кальмара"

"Игра в кальмара" — южнокорейский сериал, который вышел на платформе Netflix 17 сентября 2021 года. Он рассказывает о смертельной игре, в которой люди борются за огромный денежный приз, чтобы получить позможность наладить свою жизнь и расплатиться с долгами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно об актерах сериала "Игра в Кальмара", который стремительно завоевывает популярность по всему миру. Например, на страницу актрисы и модели Хо Ен Чон за время трансляции сериала подписались около 10 миллионов пользователей. Теперь девушка сотрудничает с известными модными брендами и зарабатывает на рекламе.

Теги:
#Южная Корея #Фильм #Сериал #Слипоны
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