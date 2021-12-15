До виходу нового "Відьмака" залишився лічені години: про що він буде і чи варто дивитися

Усі вісім серій з’являться в мережі за один день

У п’ятницю, 17 грудня, любителі фентезі-історії поляка Анджея Сапковського та його однойменної серіальної адаптації "Відьмак" нарешті познайомляться з другим сезоном цієї історії.

"Телеграф" розповість, у чому суть серіалу та де його можна подивитися.

Небагато фактів

"Відьмак" заснований на циклі книг Анджея Сапковського. Спочатку їх хотіли екранізувати у вигляді повнометражного фільму, але потім вибрали варіант серіалу. Адаптацією продукту для глядачів займається знаменита студія Netflix.

Цикл книг про відьмака

Головні ролі виконали Генрі Кавіл (відьмак Геральт), Аня Чалотра (чарівниця Єнніфер), Фрейя Аллан (княжна Цирілла) та Джої Беті (бард Лютік).

Генрі Кавіл у ролі відьмака Геральта

Сюжет розгортається у вигаданому світі "меча і магії", де пліч-о-пліч можуть співіснувати люди, відьмаки, чарівники та різні міфічні істоти. Зрештою на Континенті розгортається війна за територію, а Геральту доведеться подбати про Цириллу, що осиротіла.

У другому сезоні нам мають показати, як він упорається із раптовою роллю вихователя, а також до чого призведуть безліч кровопролитних битв за владу в країні.

Цікаво, що офіційним слоганом другого сезону "Відьмака" є фраза "Доля — це чудовисько".

Де дивитись?

17 грудня на платформі Netflix мають з’явитися усі вісім епізодів нового серіалу. Зрозуміло, перегляд платний, проте завдяки оформленій місячній підписці можна дивитися не лише "Відьмака", а й сотні інших запропонованих серіалів та фільмів.

Поки відома лише назва семи перших серій, восьма досі тримається у секреті. Перший епізод називається "Крупа істини", сьома — "Волет Мейр".

Чи варто дивитися?

Більшість шанувальників оригінальної історії про відьмака, тобто книг, залишилися незадоволеними екранізацією. При цьому часто обурення викликає зовнішність певних персонажів, яка була чітко прописана у каноні.

Також далеко не всім сподобалася нелінійність сюжету, яка була у першому сезоні. І хоча у другому такого не очікується, бажання дивитись далі у деяких уже зникло.

Якщо ж ви шанувальник жанру псевдоісторичного фентезі, нічого не знаєте про оригінальну історію Геральта з Рівії та любите подивитися на гарну бойовку, то вам, швидше за все, цей серіал може сподобатися. Втім, як кажуть — на смак та колір.

Цікаво, що для тих, хто хоче долучитися вже до другого сезону, не переглядаючи перший, Netflix виклали спеціальне відео "Відьмак за 15 хвилин".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли варто чекати на вихід нового, вже четвертого сезону "Сексуальної освіти", який пообіцяли глядачам тільки цієї осені. Також "Телеграф" писав про те, які найпопулярніші телепроєкти цікавили українців у 2021 році. Спойлер — так, там є "Гра в Кальмара". Утім, вже з’явилася й історія, яка змогла заінтригувати глядачів більше, ніж "Гра…".