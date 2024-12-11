Ця функція увімкнена у всіх: головний пожирач заряду смартфона

Цю функцію не вимикає ніхто

Кожен власник смартфона стикався з неприємною ситуацією, коли гаджет раптово вимикається саме в найвідповідальніший момент. Це може статися під час важливої розмови, в дорозі чи під час роботи на смартфоні.

Раніше вважалось, що смартфони швидко сідають, коли одночасно виконують багато завдань, є відкриті програми, ігри тощо. Та виявляється, що ще одна проста функція може бути справжнім "вампіром" для батареї. Про це попереджають фахівці Держспецзв'язку.

Що "з'їдає" заряд телефону?

Головним споживачем заряду є вібрація. Вібромотор споживає набагато більше енергії, ніж здається на перший погляд. Вимкнення цієї функції допоможе суттєво продовжити час роботи пристрою.

Як вимкнути вібрацію на телефоні

Алгоритм простий і займе лише хвилину:

Відкрийте "Налаштування" на смартфоні; Перейдіть у розділ "Звуки та вібрація"; Знайдіть підрозділ "Вібрація під час виклику"; Пересуньте повзунок вліво.

Після цих нескладних дій ви одразу помітите, що батарея телефону тепер тримає заряд набагато довше.Аби зберегти заряд батареї, експерти також рекомендують зменшити яскравість екрана. Корисно також вимкнути геолокацію. Так ваш смартфон працюватиме стабільно та довше, без несподіваних вимкнень.

Також раніше "Телеграф" розповідав, як подовжити час роботи смартфона на одному заряді. Найдієвішим інструментом для оптимізації використання заряду батареї на Android-пристроях є режим енергозбереження.