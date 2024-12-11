Эта функция включена во всех: главный пожиратель заряда смартфона

Эту функцию не выключает никто

Каждый владелец смартфона сталкивался с неприятной ситуацией, когда гаджет внезапно отключается именно в самый ответственный момент. Это может произойти во время важного разговора, в пути или при работе на смартфоне.

Ранее считалось, что смартфоны быстро садятся, когда одновременно выполняют много задач, есть открытые программы, игры и т.д. Однако оказывается, что еще одна простая функция может быть настоящим "вампиром" для батареи. Об этом предупреждают специалисты Госспецсвязи.

Что "съедает" заряд телефона?

Главным потребителем заряда есть вибрация. Вибромотор потребляет гораздо больше энергии, чем кажется на первый взгляд. Выключение этой функции поможет существенно продлить время работы устройства.

Как отключить вибрацию на телефоне

Алгоритм прост и займет всего минуту:

Откройте "Настройки" на смартфоне; Перейдите в раздел "Звуки и вибрация"; Найдите подраздел "Вибрация во время вызова"; Сдвиньте ползунок влево.

После этих несложных действий вы сразу заметите, что батарея телефона теперь держит заряд гораздо дольше. Чтобы сохранить заряд батареи, эксперты также рекомендуют снизить яркость экрана. Полезно также отключить геолокацию. Так ваш смартфон будет работать стабильно и дольше без неожиданных отключений.

Также ранее "Телеграф" рассказывал, как продлить время работы смартфона на одном заряде. Самым действенным инструментом для оптимизации использования заряда батареи на Android-устройствах является режим энергосбережения.