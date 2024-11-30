Енергія сонця зарядить смартфон: як працюють портативні сонячні батареї та що потрібно знати перед покупкою

Сонячна енергія безкоштовна, вкластися потрібно в обладнання

Сонячна енергія може бути корисна при відключеннях. Навіть найпростіша сонячна зарядна панель здатна відновити енергію акумулятора телефона, тоді як потужніші здатні забезпечити енергією весь дім.

Портативні сонячні батареї корисні не тільки вдома, а й під час активного відпочинку. Спеціальні панелі перетворюють сонячну енергію в електрику за допомогою фотоелектричних елементів, які генерують постійний струм під дією сонячного світла. Вироблена електроенергія зберігається у вбудованій батареї всередині блоку живлення.

Портативні сонячні панелі малої потужності

Ці пристрої здебільшого мають потужність від 5 Вт до 100 Вт, що дозволяє заряджати різноманітні гаджети, такі як смартфони, повербанки, планшети, ноутбуки, фотоапарати, ліхтарики, навіть автомобільні акумулятори. Все залежить від типу самої сонячної панелі — можуть мати кілька виходів для зарядок, але потужності може не вистачати на все одразу. Тому радять першим від них заряджати повербанки.

Портативні сонячні панелі більшої потужності

Ці станції зазвичай мають більшу за 100 Вт ємність та накопичувач енергії. Вони можуть забезпечити енергією різноманітні пристрої протягом тривалого часу. Вони здатні заряджати кілька гаджетів одночасно за рахунок наявності кількох виходів. Також можуть живити дрібну побутову техніку чи навіть автохолодильник.

Вибираючи портативну сонячну батарею, визначте необхідну кількість ват-годин на основі пристроїв, які ви плануєте заряджати. Обчисліть загальну потужність ваших приладів і як довго ви збираєтеся їх використовувати, щоб знайти необхідну потужність.

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