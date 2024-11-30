Энергия солнца зарядит смартфон: как работают портативные солнечные батареи и что нужно знать перед покупкой

Солнечная энергия бесплатна, вложиться нужно в оборудование

Солнечная энергия может быть полезна при отключениях. Даже самая простая солнечная зарядная панель способна восстановить энергию аккумулятора телефона, тогда как мощные способны обеспечить энергией весь дом.

Портативные солнечные батареи полезны не только дома, но и во время активного отдыха. Специальные панели превращают солнечную энергию в электричество с помощью фотоэлектрических элементов, генерирующих постоянный ток под действием солнечного света. Выработанная электроэнергия хранится во встроенной батарее внутри блока питания.

Портативные солнечные панели малой мощности

Эти устройства обычно имеют мощность от 5 Вт до 100 Вт, что позволяет заряжать различные гаджеты, такие как смартфоны, повербанки, планшеты, ноутбуки, фотоаппараты, фонарики, даже автомобильные аккумуляторы. Все зависит от типа самой солнечной панели – могут иметь несколько выходов для зарядок, но мощности может не хватать на все сразу. Поэтому советуют первым от них заряжать повербанки.

Портативные солнечные панели большей мощности

Эти станции обычно имеют более чем 100 Вт емкость и накопитель энергии. Они могут обеспечить энергией различные устройства в течение длительного времени. Они способны заряжать несколько гаджетов одновременно за счет наличия нескольких выходов. Также могут питать мелкую бытовую технику или даже автохолодильник.

Выбирая портативную солнечную батарею, определите необходимое количество ватт-часов на основе устройств, которые вы планируете заряжать. Вычислите общую мощность ваших устройств и как долго вы собираетесь их использовать, чтобы найти необходимую мощность.

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