Телефон завис? Способи перезавантаження для Android та iPhone

Телефону може знадобитися час після примусового вимкнення, особливо, якщо він сильно нагрівся

Телефон із проблемами з програмами та без оновлень може не тільки глючити, а й зависати. Це може статися під час використання ресурсоємних програм або додатків із проблемами в роботі.

Щоб перезавантажити телефон, якщо він завис і не реагує на натискання, потрібно зробити певні кроки, залежно від того, у вас Android чи iPhone. Між телефонами також є заводські відмінності.

Загальні рекомендації з перезавантаження для телефонів з Android:

Для більшості телефонів з ОС Android: натисніть і утримуйте кнопку живлення приблизно 10-20 секунд, доки пристрій не перезавантажиться.

Для телефонів з Android 8.0 і новіших версій: утримуйте кнопку живлення протягом 30 секунд. Якщо це не спрацює, натисніть і утримуйте кнопку живлення та кнопку зменшення гучності протягом приблизно 7 секунд.

Якщо є фізична кнопка "На головний екран/Додому"одночасно натисніть і утримуйте кнопки "Живлення", "Додому" та "Зменшення гучності", доки екран не потемніє.

Загальні рекомендації з перезавантаження для iPhone:

Для iPhone з Face ID (iPhone X і новіших моделей):

Швидко натисніть і відпустіть кнопку збільшення гучності Швидко натисніть і відпустіть кнопку зменшення гучності Натисніть і утримуйте бічну кнопку, доки не побачите логотип Apple.

Для iPhone із кнопкою "Додому" (iPhone 8 і раніших версій) потрібно натиснути та утримувати кнопку.

Для старших, здебільшого кнопкових телефонів є й інша рекомендація. Якщо у вашому телефоні знімний акумулятор, вийміть його, зачекайте кілька секунд, потім знову вставте та натисніть кнопку живлення, щоб знову ввімкнути.

Раніше "Телеграф" розповідав про причини, чому телефон не заряджається. Серед проблем — несправності зарядки.