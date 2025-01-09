Телефон повис? Способы перезагрузки для Android и iPhone

Телефону может потребоваться время после принудительного отключения, особенно если он сильно нагрелся

Телефон с проблемами с приложениями и без обновлений может не только смотреть, но и зависать. Это может произойти при использовании ресурсоемких программ или приложений с проблемами в работе.

Чтобы перезагрузить телефон, если он завис и не реагирует на нажатие, нужно сделать определенные шаги в зависимости от того, у вас Android или iPhone. Между телефонами также есть заводские отличия.

Общие рекомендации по перезагрузке для телефонов с Android:

Для большинства телефонов с Android: нажмите и удерживайте кнопку питания примерно 10-20 секунд, пока устройство не перезагрузится.

Для телефонов с Android 8.0 и более поздних версий: удерживайте кнопку питания в течение 30 секунд. Если это не работает, нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку уменьшения громкости в течение примерно 7 секунд.

Если есть физическая кнопка "На главный экран/Домой", нажмите и удерживайте кнопки "Питание", "Домой" и "Уменьшение громкости", пока экран не потемнеет.

Общие рекомендации по перезагрузке для iPhone:

Для iPhone с Face ID (iPhone X и более новых моделей):

Быстро нажмите и отпустите кнопку увеличения громкости Быстро нажмите и отпустите кнопку уменьшения громкости Нажмите и удерживайте боковую кнопку, пока не увидите логотип Apple.

Для iPhone с кнопкой "Домой" (iPhone 8 и более ранних версий) нужно нажать и удерживать кнопку.

Для старших, в основном кнопочных телефонов, есть и другая рекомендация. Если в телефоне съемный аккумулятор, извлеките его, подождите несколько секунд, затем снова вставьте и нажмите кнопку питания, чтобы снова включить.

Ранее "Телеграф" рассказывал о причинах, почему телефон не заряжается. Среди проблем – неисправности зарядки.