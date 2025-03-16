Это приложение на телефоне постоянно "пожирает" память: что с этим делать

Таку.ю процедуру лучше повторять регулярно

Есть множество приложений, которые день за днем воруют память на телефоне. Одним из таких можно назвать TikTok, поскольку в нем копится ненужный кэш, который только и место.

Избавиться от такой проблемы можно быстро и просто, очистив кэш. "Телеграф" рассказывает, как это сделать.

Приложение может занимать даже несколько сотен мегабйт. Важно указать, что если вы им часто пользуетесь и записываете различные видео с применением масок и эффектов, аж будет больше.

Стоит учесть, что что после чистки кэша и загрузок ваши черновики с видео не будут удалены. В то же время прогруженные ранее эффекты могут удалиться. Потому, лучше заранее добавить их в избранное, чтобы не потерять.

Как почистить кэш в TikTok

Открываем приложение TikTok на вашем смартфоне;

Заходим в меню в верхнем правом углу;

Выбираем раздел "Параметры и конфиденциальность";

Далее находим "Освобождение места";

Очищаем кэш и загрузки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как освободить память на телефоне с помощью чистки кэша в Telegram.