Это приложение на телефоне постоянно "пожирает" память: что с этим делать
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Таку.ю процедуру лучше повторять регулярно
Есть множество приложений, которые день за днем воруют память на телефоне. Одним из таких можно назвать TikTok, поскольку в нем копится ненужный кэш, который только и место.
Избавиться от такой проблемы можно быстро и просто, очистив кэш. "Телеграф" рассказывает, как это сделать.
Приложение может занимать даже несколько сотен мегабйт. Важно указать, что если вы им часто пользуетесь и записываете различные видео с применением масок и эффектов, аж будет больше.
Стоит учесть, что что после чистки кэша и загрузок ваши черновики с видео не будут удалены. В то же время прогруженные ранее эффекты могут удалиться. Потому, лучше заранее добавить их в избранное, чтобы не потерять.
Как почистить кэш в TikTok
- Открываем приложение TikTok на вашем смартфоне;
- Заходим в меню в верхнем правом углу;
- Выбираем раздел "Параметры и конфиденциальность";
- Далее находим "Освобождение места";
- Очищаем кэш и загрузки.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как освободить память на телефоне с помощью чистки кэша в Telegram.