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Это приложение на телефоне постоянно "пожирает" память: что с этим делать

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
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Названо приложение, которое ворует память на телефоне Новость обновлена 16 марта 2025, 08:20
Названо приложение, которое ворует память на телефоне. Фото Pixabay

Таку.ю процедуру лучше повторять регулярно

Есть множество приложений, которые день за днем воруют память на телефоне. Одним из таких можно назвать TikTok, поскольку в нем копится ненужный кэш, который только и место.

Избавиться от такой проблемы можно быстро и просто, очистив кэш. "Телеграф" рассказывает, как это сделать.

Приложение может занимать даже несколько сотен мегабйт. Важно указать, что если вы им часто пользуетесь и записываете различные видео с применением масок и эффектов, аж будет больше.

Стоит учесть, что что после чистки кэша и загрузок ваши черновики с видео не будут удалены. В то же время прогруженные ранее эффекты могут удалиться. Потому, лучше заранее добавить их в избранное, чтобы не потерять.

Как почистить кэш в TikTok

  • Открываем приложение TikTok на вашем смартфоне;
  • Заходим в меню в верхнем правом углу;
  • Выбираем раздел "Параметры и конфиденциальность";
  • Далее находим "Освобождение места";
  • Очищаем кэш и загрузки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как освободить память на телефоне с помощью чистки кэша в Telegram.

Теги:
#Телефон #Память телефона #ТикТок #Лайфхаки