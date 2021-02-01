Украина начала закупать электроэнергию у России: что об этом известно

Война бизнесу не помеха. Как минимум 2 украинские компании теперь получили доступ межгосударственным сечениям для доставки электроэнергии из России в феврале 2021 года, сообщает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на данные НЭК "Укрэнерго".

Как сообщает агентство, доступ к сечению "Россия – Украина" мощностью 50 МВт на февраль получила ООО "Новая-Энергетическая-Компания".

Кроме того, еще по 100 МВт с 1 по 28 февраля и дополнительно на вторую его половину закупило ООО "Стимекс". Стоит озвучить пару слов и о лицах представляющих эти структуры.

Основателем ООО "НЭК", по сведениям агентства является ООО "Агентство инвестиционного менеджмента". А возглавляет эту компанию бывший глава "Региональной газоснабжающей компании" Дмитрия Фирташа Александр Притыка. Владельцами ООО "Стимекс" являются по схеме "50 на 50" Ольга Дячик и Сергей Дружук.

В ночь на 13 ноября 2015 года Киев официально отказался от импорта электроэнергии с РФ по экономическим и политическим причинам. Это решение было ответом на вооруженную агрессию Кремля на Донбассе и аннексию Крыма. Также Украина отказалась от импорта российского газа и перешла на закупки через Европу.

Напомним, не так давно временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко предложил разблокировать закупки газа напрямую из России, чем вызвал волну негодования у украинцев.