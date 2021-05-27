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Зачем Ахметову новая партия и при чем тут Зеленский?

Зачем Ахметову новая партия и при чем тут Зеленский?
15:24 Сегодня Телеграф коллаж

В украинском политическом поле уже больше месяца ходят упорные слухи о том, что олигарх Ринат Ахметов совместно с экс-вице-премьером Борисом Колесниковым решили разрабатывать новую партию. И, несмотря на то, что сам Ахметов это отрицает, для такого шага есть вполне обоснованные предпосылки – натянутые отношения бизнесмена с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во многом эта натянутость объясняется новыми поправками к Налоговому кодексу Украины. Их разработало Министерство финансов, однако депутаты не под запись говорят, что идею курировал Офис президента.

Одно из основных изменений, которые предлагаются – повышение рентных платежей на добычу полезных ископаемых, в частности, железной руды. А основным выгодополучателем от ее экспорта как раз и является Ахметов.

Поэтому олигарх применяет свои ресурсы, в том числе медийные, чтобы несколько поумерить пыл власти: летят удары в адрес одного из разработчиков изменений – главы налогового комитета Верховной Рады, нардепа Даниила Гетманцева.

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Сам Гетманцев в комментарии "Телеграфу" ответил, что никакой борьбы с кем-то конкретным нет.

"Да, бизнес Ахметова это рудодобыча и это (повышение ренты на добычу руды - авт.) повлияет на него, но не только на него, мы устанавливаем равные правила для всех – и для малого и для большого бизнеса", – прокомментировал депутат.

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Стоит отметить, что долгое время именно Ахметов был наиболее близким к ОП олигархом, его каналы активно освещали деятельность президента и почти не критиковали "Слугу народа", близкий к нему человек возглавил Кабинет министров, а выгодные ему законопроекты успешно проходили сессионный зал.

При этом полноценной фракции в парламенте у Ахметова в этом созыве нет, а есть только группа порядка 20 депутатов, которая аффилирована с близким к Зеленскому бизнесменом Ильей Павлюков.

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Кроме того, есть у Ахметова и несколько близких к нему мажоритащиков, в частности бизнес-партнер Вадим Новинский, а также отдельные депутаты в других фракциях, например, в "Батькивщине" к нему относят Михаила Волынца, Валентина Наливайченко и Сергея Таруту.

Учитывая эти обстоятельства, олигарх и решил совместно с Колесниковым разрабатывать новую партию, которая будет играть на умеренно пророссийском поле.

Больше читайте в статье "Телеграфа": "Вялотекущая, но война: какие отношения у Зеленского с олигархами сейчас, и как по ним ударит новый закон"

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 145

Все по теме:

Отношения, Налоговый кодекс, Партия, Ринат Ахметов, Владимир Зеленский.
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