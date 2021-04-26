"Партия регионов 2.0". Ахметов вскоре запустит свою новую политсилу - СМИ узнали, кто в неё войдет

Самый богатый украинский олигарх Ринат Ахметов впервые за последние 15 лет не имеет своей полноценной фракции в Верховной Раде, и хоть его интересы на разных площадках и уровнях отстаивают определенные политики, в окружении олигарха размышляют о запуске собственной полноценной партии.

Об этом пишет в понедельник, 26 апреля, интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в окружении Ахметова.

При этом издание подчеркивает, что речь уже не идет о "ребрендинге" старого "Оппозиционного блока".

"Вы все увидите в ближайшие месяцы. Могу только сказать так: Зеленский показал нам всем пример, что сейчас нет смысла создавать пророссийскую партию, или проевропейской партии - ведь это означает, что эти партии будут работать на интересы других стран", - приводит "Украинская правда" слова одного из из давних соратников Ахметова.

Как удалось узнать УП, речь идет о создании политической силы, куда могут войти молодые люди, которые раньше не занимались политикой, но имеют показной трудовой и карьерный стаж, преимущественно на крупных предприятиях самих Ахметова-Новинского.

"Сейчас нужно создавать партии по принципу "Партия регионов 2.0". То есть это профессиональные люди, ориентированные на стабильность Украины, которые будут нормально восприниматься во всех регионах", - делится своими размышлениями с УП один из близких к Ахметову нардепов.

По сути, месседжи потенциальной политической силы будут напоминать лозунги, с которыми на выборы мэра Кривого Рога (Днепропетровская обл.) шел кандидат от партии "Слуга народа" Дмитрий Шевчик: "Развитие, мир, стабильность".

"В Кривом Роге Шевчик ни был просто "новым лицом" - он действующий гендиректор Центрального горно-обогатительного комбината, принадлежащего "Метинвесту" Ахметова и Новинского. Правда, этот фактор ему особо не помог, ведь во втором туре Шевчик проиграл кандидату от ОПЗЖ Константину Павлову", - отмечает издание.

Еще один показательный кейс, по которому приблизительно можно определить тип политиков, которых будет предлагать избирателям будущая партия - это действующий мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Ему 43 года, на предприятиях Ахметова он прошел серьезный трудовой путь: был помощником машиниста тепловоза, экспертом по кадрам, начальником отдела транспортных цехов службы заместителя директора по мотивации, начальником управления дирекции по персоналу и так далее.

"Другими словами, это молодые политики с конкретным бэкграундом, которые являются экспертами в отдельных отраслях. Ну и конечно, ранее строили карьеру на заводах или комбинатах богатого украинца", - отмечается в статье.

Также издание пишет, что с бывшими членами фракции "Опооблока", которые ориентировались на Ахметова, о создании новой политической силы переговоров никто не ведет.

"На парламентских выборах мы и кампанию особенно не вели. "Оппозиционный блок" уже отыграл свое, думаю проект просто закроют и забудут", - приводит издание слова одного из бывших народный депутатов из фракции "Оппоблок".