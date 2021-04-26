Скачать
Понедельник, 26.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
В Офисе Зеленского дали определение понятию "олигархи" и назвали их фамилии
В Офисе Зеленского дали определение понятию "олигархи" и назвали их фамилии
Заболеваемость продолжает падать: ситуация с Covid-19 в Украине на сегодня
Заболеваемость продолжает падать: ситуация с Covid-19 в Украине на сегодня
Польша "бьет в колокола" из-за поведения РФ: созвано экстренное заседание премьеров Вышеградской четверки
Польша "бьет в колокола" из-за поведения РФ: созвано экстренное заседание премьеров Вышеградской четверки
Вернувшемуся в Украину Игорю Гладковскому вручили обвинительный акт - СМИ
Вернувшемуся в Украину Игорю Гладковскому вручили обвинительный акт - СМИ

"Партия регионов 2.0". Ахметов вскоре запустит свою новую политсилу - СМИ узнали, кто в неё войдет

"Партия регионов 2.0". Ахметов вскоре запустит свою новую политсилу - СМИ узнали, кто в неё войдет
12:44 Сегодня Телеграф latifundist.com

Самый богатый украинский олигарх Ринат Ахметов впервые за последние 15 лет не имеет своей полноценной фракции в Верховной Раде, и хоть его интересы на разных площадках и уровнях отстаивают определенные политики, в окружении олигарха размышляют о запуске собственной полноценной партии.

Об этом пишет в понедельник, 26 апреля, интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в окружении Ахметова.

При этом издание подчеркивает, что речь уже не идет о "ребрендинге" старого "Оппозиционного блока".

"Вы все увидите в ближайшие месяцы. Могу только сказать так: Зеленский показал нам всем пример, что сейчас нет смысла создавать пророссийскую партию, или проевропейской партии - ведь это означает, что эти партии будут работать на интересы других стран", - приводит "Украинская правда" слова одного из из давних соратников Ахметова.

Forbes - опустил, а Bloomberg - поднял: кто из украинцев засветился в мировых рейтингах богачей

Как удалось узнать УП, речь идет о создании политической силы, куда могут войти молодые люди, которые раньше не занимались политикой, но имеют показной трудовой и карьерный стаж, преимущественно на крупных предприятиях самих Ахметова-Новинского.

"Сейчас нужно создавать партии по принципу "Партия регионов 2.0". То есть это профессиональные люди, ориентированные на стабильность Украины, которые будут нормально восприниматься во всех регионах", - делится своими размышлениями с УП один из близких к Ахметову нардепов.

По сути, месседжи потенциальной политической силы будут напоминать лозунги, с которыми на выборы мэра Кривого Рога (Днепропетровская обл.) шел кандидат от партии "Слуга народа" Дмитрий Шевчик: "Развитие, мир, стабильность".

"В Кривом Роге Шевчик ни был просто "новым лицом" - он действующий гендиректор Центрального горно-обогатительного комбината, принадлежащего "Метинвесту" Ахметова и Новинского. Правда, этот фактор ему особо не помог, ведь во втором туре Шевчик проиграл кандидату от ОПЗЖ Константину Павлову", - отмечает издание.

В Офисе Зеленского дали определение понятию "олигархи" и назвали их фамилии

Еще один показательный кейс, по которому приблизительно можно определить тип политиков, которых будет предлагать избирателям будущая партия - это действующий мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Ему 43 года, на предприятиях Ахметова он прошел серьезный трудовой путь: был помощником машиниста тепловоза, экспертом по кадрам, начальником отдела транспортных цехов службы заместителя директора по мотивации, начальником управления дирекции по персоналу и так далее.

"Другими словами, это молодые политики с конкретным бэкграундом, которые являются экспертами в отдельных отраслях. Ну и конечно, ранее строили карьеру на заводах или комбинатах богатого украинца", - отмечается в статье.

Ахметов, Коломойский, Медведчук, Пинчук и не только: кто владеет украинскими телеканалами (инфографика)

Также издание пишет, что с бывшими членами фракции "Опооблока", которые ориентировались на Ахметова, о создании новой политической силы переговоров никто не ведет.

"На парламентских выборах мы и кампанию особенно не вели. "Оппозиционный блок" уже отыграл свое, думаю проект просто закроют и забудут", - приводит издание слова одного из бывших народный депутатов из фракции "Оппоблок".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 166

Все по теме:

Партия, Создание, Ринат Ахметов, молодые политики.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Все лауреаты кинопремии "Оскар-2021": список
02 Разорвало на части: исчезнувшую подлодку Индонезии нашли (фото)
03 В Киеве Nissan вылетел с дороги и несколько раз перевернулся: есть жертвы - фото с места ДТП
04 "Мой родной подъезд": Леся Никитюк рассказала, что ее "бесило" в квартире родителей
05 Кризис с COVID-19 в Индии: тела не успевают сжигать и крематории разбивают прямо в парках (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Байден собрался на саммит НАТО в Европу: чего ждать России и Украине
Байден собрался на саммит НАТО в Европу: чего ждать России и Украине
Минские соглашения - покойник, которого никак не могут вынести из квартиры, - военный обозреватель
Минские соглашения - покойник, которого никак не могут вынести из квартиры, - военный обозреватель
Разыскиваемый НАБУ Игорь Гладковский вернулся в Украину: пограничники его отпустили - СМИ
Разыскиваемый НАБУ Игорь Гладковский вернулся в Украину: пограничники его отпустили - СМИ
Максим Бахматов признался, верит ли он в политический проект Сергея Притулы
Максим Бахматов признался, верит ли он в политический проект Сергея Притулы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь