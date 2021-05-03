"Дважды повторять ошибки не собираюсь": Ахметов впервые прокомментировал слухи о создании им "Партии регионов 2.0"

Украинский олигарх Ринат Ахметов отрицает намерение создать новую политсилу так называемую "Партию регионов 2.0", прототипом для которой станет известная ранее "Партия регионов" времен беглого президента Виктора Януковича.

Об этом пишет "Радио Свобода".

"Политика меня вообще не интересует. В 2006 году я принял решение баллотироваться в парламент и жалею об этом до сих пор. Я оказался самым прогульщиком и вообще не знаю, что я там делал", - прокомментировал Ахметов слухи о создании партии.

Олигарх назвал свою политическую деятельность не иначе, как "ошибкой".

"И повторять одну и ту же ошибку дважды я не собираюсь"- резюмировал Ахметов.

Подробнее про "Партию регионов 2.0", читайте в материале "Телеграфа": "Партия регионов 2.0". Ахметов вскоре запустит свою новую политсилу - СМИ узнали, кто в нее войдет.