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Новая политсила Ахметова: есть ли в Украине запрос на второе пришествие "Партии регионов"
Новая политсила Ахметова: есть ли в Украине запрос на второе пришествие "Партии регионов"
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Новая политсила Ахметова: есть ли в Украине запрос на второе пришествие "Партии регионов"

Новая политсила Ахметова: есть ли в Украине запрос на второе пришествие "Партии регионов"
Обновлено 12:33 Сегодня Телеграф

Олигарх Ринат Ахметов, который лидирует в рейтинге украинских богачей, планирует запустить новый политический проект. Об этом со ссылкой на источники в окружении Ахметова сообщила 26 апреля "Украинская правда". Политолог Андрей Золотарев прокомментировал для "Телеграфа" вероятность подобных планов и то, как и когда они могут быть реализованы.

"Пророссийская ниша, которую пытался "приватизировать" Медведчук и ОПЗЖ, по определению токсична и сжимается. Монопольные претензии ОПЗЖ на электорат юго-востока оказались явно завышены, что мы увидели на недавних выборах – и местных, и досрочных парламентских. Сказалось, в том числе, поведение Медведчука, который воевал против идеологически близких людей. Неудивительно, что на юго-восточном политическом поле прогнозируется "второе пришествие" модернизированной Партии регионов. Но уже без вредных привычек предшественников, включая явный крен в сторону Кремля", – отмечает Андрей Золотарев.

По его мнению, ставка при создании обновленного варианта Партии регионов (или Оппоблока) будет делаться не просто на новые лица, не игравшие ранее в политику. Запрос на это всё еще достаточно велик.

"Важно также, чтобы это были люди, которые сумели в своей профессиональной деятельности показать результат. То есть, люди дела. Кто реально знает, как решать экономические задачи. А в политическом плане важно не быть маргиналами. Не тяготеть к РФ или к Западу. Думать о собственных интересах. Искать собственный путь. Такая электоральная ниша, думаю – порядка 30%. И если правильно зайти на нее, с нужными посылами, можно получить хороший результат", – прогнозирует политолог.

Он также отмечает, что было бы правильно, если бы Ахметов и его политические партнеры не выходили сами на авансцену, учитывая негативное отношение украинцев к олигархам.

"Им стоит выступать в роли тренеров, но не выходить на поле. Предоставлять информационную, материальную поддержку партии. Но не суетится на сцене", – считает Андрей Золотарев.

По его мнению, уже осенью мы можем услышать о формировании такого проекта. Тогда же высока вероятность трансформации Кабмина, а то и переформатирования коалиции, прогнозирует политолог.

К слову, ранее в Офисе президента Украины дали определение понятию "олигархи" и назвали их фамилии.

Член Набсовета "Укрзализныци", экс-нардеп и бывший журналист Сергей Лещенко 12 марта сообщил, что еще в декабре прошлого года для сына олигарха Рината Ахметова, Дамира, его семья купила виллу неподалеку от Женевы, что в Швейцарии.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Верховная Рада, Партия регионов, Выборы, Ринат Ахметов, Оппоблок, ОПЗЖ.
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