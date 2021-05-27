Монополии и влияние останутся: что не так с новым законом об олигархах

Цель разрабатываемого проекта закона "Об олигархах" вовсе не "преодоление конфликта интересов, вызванного слиянием политиков, медиа и большого бизнеса", как это утверждают представители нынешней украинской власти.

Об этом пишет в четверг, 27 мая, интернет-издание "ZN.UA", ссылаясь на текст законопроекта, который имеется в распоряжении редакции.

Согласно сформулированному в стенах Минюста Украины определению, олигархом является человек, который одновременно:

участвует в политической жизни;

имеет значительное влияние на средства массовой информации;

осуществляет контроль значительной по объему хозяйственной деятельности.

И вроде все верно, но есть "но", которое заключается в определениях, которые также есть в этом документе, пишет издание.

"Например, под участием в политической жизни понимается: занятие высокой должности в госаппарате (от президента до руководителя любого центрального органа исполнительной власти), связанность с высокопоставленным чином, финансирование или непосредственно руководство партией или просто контроль над СМИ, который "распространяет информацию политического характера". Да, именно "или". То есть, по логике проекта, даже если ты просто владелец СМИ, который делает политические новости, ты уже на крючке, потому что сразу отвечаешь двум критериям - "политика" и "СМИ" из трех нужных", - отмечает издание.

При этом критерию "бизнес" будут отвечать: конечные бенефициары естественных монополий, монополисты (50% в течение года подряд) товарных рынков или просто владельцы или бенефициары активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов (сейчас это 2,27 млрд грн, или $84 млн).

При этом стоимость будет определяться совокупно по размерам всех активов, к которым причастен потенциальный олигарх, а не долей, принадлежащих именно ему.

Согласно законопроекту, решение о признании лица олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабмина, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета Украины и вступает в силу со дня официального опубликования соответствующего указа президента и обязательно для исполнения.

После этого, прежде всего, официально признанного олигарха включат в "Реестр лиц, имеющих значительную экономическую и политическую вес в общественной жизни (олигархов)", и на него будет наложено ряд запретов и ограничений:

"1. Лицам, которые включены в реестр, запрещается:

осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий в соответствии с законом Украины "О политических партиях в Украине";

быть бенефициаром (в том числе иметь в собственности) или контроллером средства массовой информации, которое распространяет информацию политического характера;

быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации".

То есть, пишет издание, следующим шагом после принятия этого законопроекта должна стать большая распродажа украинских медиа.

"Что интересно, что другие активы, которые собственно и приносят основной денежный поток, олигархи могут оставить себе. Пусть богатеют и дальше, главное, чтобы СМИ попродавали, причем почти за бесценок. Или пусть заставят свои СМИ отказаться от распространения политической информации, а согласно проекту, речь идет об "освещении, анализе или обсуждении деятельности органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления, политических партий, народных депутатов и других членов коллегиальных органов государственной власти", - пишет издание.

При этом продажа СМИ сразу позволит олигарху выбыть из Реестра, правда, с условием: "Признак значительного влияния на средства массовой информации не считается отсутствующим в случае, если статус бенефициара (контроллера) соответствующего средства массовой информации перешел от лица, включенного в Реестр, к связанному с ним лицу или лицу, которое не обладает безупречной деловой репутацией".

Согласно же предлагаемым нормам, безупречной не будет считаться деловая репутация лица при следующих условиях:

наличие у лица судимости, которая не погашена и не снята в установленном законом порядке;

применение Украины, иностранными государствами (кроме государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины), межгосударственными объединениями или международными организациями санкций к лицу (применяется в течение срока действия санкций и в течение трех лет после их отмены или окончания срока, на который они были введено);

включение лица в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции (применяется в течение срока пребывания лица в перечне в течение 10 лет после ее исключения из него);

лишение лица права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью согласно приговору или иному решению суда (применяется в течение срока действия такого наказания);

ненадлежащее исполнение лицом обязанностей по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, если общая сумма неуплаты равна или превышает 100 размеров минимальной месячной заработной платы, установленной законодательством Украины на период, в котором совершено нарушение, или эквивалент этой суммы в иностранной валюте (применяется в течение срока этого нарушения и в течение трех лет после его устранения);

приобретение (намерение приобрести) средства массовой информации по цене, которая существенно ниже рыночной, либо за счет средств, источник происхождения которых не является документально подтвержденным;

существенные и/или систематические нарушения лицом требований законодательства о средствах массовой информации, банковского, финансового, валютного, налогового законодательства, законодательства по вопросам финансового мониторинга, законодательства о ценных бумагах, акционерные общества и фондовый рынок".

Также в документе есть странная статья об отчетности должностных лиц о встрече с олигархами под угрозой увольнения для руководства НАБУ и административной ответственности - для прокуроров.

"Еще есть возможность все сделать правильно и куча подсказок, в каком направлении двигаться. Мы даже готовы к тому, что группа Минюста под кураторством Андрея Смирнова из офиса президента назовет эту публикацию фейком и напишет принципиально новый проект. Потому что если этого не произойдет и под купол (Рады – ред.) вынесут именно этот вариант, принятие его точно не будет легким, а непринятие вполне может стать поводом для досрочных парламентских выборов, которые уже активно обсуждаются во властных кулуарах. Представьте, какими они будут по модерации испуганных олигархов и их медиаресурса в лихорадке", - пишет издание.

Как сообщалось, ранее Харьковский бизнесмен Александр Ярославский прокомментировал попытки властей Украины принять закон об олигархах для деолигархизация государства.