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Ярославский: "Пусть принимают закон об олигархах, я буду только аплодировать"

Ярославский: "Пусть принимают закон об олигархах, я буду только аплодировать"
13:10 Сегодня Телеграф

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский, который запустил процесс возрождения футбольного клуба "Металлист", прокомментировал попытки властей Украины принять закон об олигархах для деолигархизация государства.

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По словам Ярославского, этот закон его не касается, ведь он - не олигарх, а "средний" бизнесмен. Функционер отметил, что у него нет карманных СМИ, депутатов и групп в парламенте, где он мог бы влиять на политические процессы в стране. Из атрибутов олигарха у него есть только деньги, но он их использует только как инструмент.

"У меня есть деньги, да. А как я могу жить, содержать, строить? Как, допустим, хирург может оперировать без скальпеля, зажима и прочего? Деньги для меня – инструмент. Причем не инструмент влияния, ведь я не трачу их на "карманных депутатов" и собственные СМИ. Мне все равно, пусть принимают закон об олигархах, я буду только аплодировать", - рассказал Ярославский в интервью "Телеграфу".

Кроме того, Ярославский подчеркнул, что находится в неравных условиях с олигархами, у которых есть доступ к "телефонной будке" с властью. 

"Я не в равных конкурентных условиях с теми, у кого есть СМИ. К кому просятся президенты, премьер-министры, депутаты, министры. Мол, "покажи меня по телевизору" или "покажи мою жену по телевизору". Мы же знаем, чьих жен показывают по ТВ. Так пусть примут. А если он показывает жену президента по телевизору - как я могу с ним в бизнесе конкурировать? - считает бизнесмен.

Также Ярославский поведал, что ему все равно при какой власти жить, ведь живет он не при Зеленском или Януковиче, а в Украине. К слову, при шестом президенте Александр заявил, что живет "классно", однако хвалить власть не собирается, "чтобы не выглядеть каким-то подлизой".

"Я вам скажу так: мне всегда хорошо в Украине. Я ж не при Зеленском или при Януковиче живу, я живу в Украине. Я буду рад, если весь народ скажет, что при Зеленском классно. Вот это для меня будет хорошо", - рассказал Ярославский.

Ранее Ярославский рассказал "Телеграфу" о трансферной кампании возрождающегося "Металлиста".

С полной версией интервью Александра Ярославского "Телеграфу" можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Металлист, Александр Ярославский, Футбол.
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