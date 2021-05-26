Ярославский: "Пусть принимают закон об олигархах, я буду только аплодировать"

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский, который запустил процесс возрождения футбольного клуба "Металлист", прокомментировал попытки властей Украины принять закон об олигархах для деолигархизация государства.

По словам Ярославского, этот закон его не касается, ведь он - не олигарх, а "средний" бизнесмен. Функционер отметил, что у него нет карманных СМИ, депутатов и групп в парламенте, где он мог бы влиять на политические процессы в стране. Из атрибутов олигарха у него есть только деньги, но он их использует только как инструмент.

"У меня есть деньги, да. А как я могу жить, содержать, строить? Как, допустим, хирург может оперировать без скальпеля, зажима и прочего? Деньги для меня – инструмент. Причем не инструмент влияния, ведь я не трачу их на "карманных депутатов" и собственные СМИ. Мне все равно, пусть принимают закон об олигархах, я буду только аплодировать", - рассказал Ярославский в интервью "Телеграфу".

Кроме того, Ярославский подчеркнул, что находится в неравных условиях с олигархами, у которых есть доступ к "телефонной будке" с властью.

"Я не в равных конкурентных условиях с теми, у кого есть СМИ. К кому просятся президенты, премьер-министры, депутаты, министры. Мол, "покажи меня по телевизору" или "покажи мою жену по телевизору". Мы же знаем, чьих жен показывают по ТВ. Так пусть примут. А если он показывает жену президента по телевизору - как я могу с ним в бизнесе конкурировать? - считает бизнесмен.

Также Ярославский поведал, что ему все равно при какой власти жить, ведь живет он не при Зеленском или Януковиче, а в Украине. К слову, при шестом президенте Александр заявил, что живет "классно", однако хвалить власть не собирается, "чтобы не выглядеть каким-то подлизой".

"Я вам скажу так: мне всегда хорошо в Украине. Я ж не при Зеленском или при Януковиче живу, я живу в Украине. Я буду рад, если весь народ скажет, что при Зеленском классно. Вот это для меня будет хорошо", - рассказал Ярославский.

Ранее Ярославский рассказал "Телеграфу" о трансферной кампании возрождающегося "Металлиста".

С полной версией интервью Александра Ярославского "Телеграфу" можно ознакомиться у нас на сайте.