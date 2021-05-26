"Трансферы уже сделаны": Ярославский рассказал, каких игроков будет покупать возрожденный "Металлист"

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский в комментарии для "Телеграф" рассказал о трансферной политике "Металлиста", который вот-вот возродится на базе клуба "Металл".

По словам бизнесмена, "Металлист" уже сделал все необходимые трансферы для решение задач, а главной целью команды на следующий сезон станет выход в элиту украинского футбола. Ярославский подтвердил переход известного украинского вратаря Александра Рыбки в команду, а также заинтриговал другими усилениями. Кроме того, функционер поведал, что собирается усилить команду игроками из "футбольных" стран, а потому в харьковской команде могут оказаться аргентинские и бразильские легионеры.

"О трансферах я пока не буду говорить, хотя они уже сделаны. Пока это тайна. Я вам так скажу: конечно, Аргентина и Бразилия - это футбольные страны. Если бы у нас была баскетбольная команда, то, наверное, мы бы приглашали игроков из США. А так как у нас футбольная команда - будем приглашать оттуда, где они самые лучшие в мире", - заявил Ярославский.

Отметим, основной целью "Металлиста" на ближайшие годы станет попадание в Лигу Европы, а затем клуб собирается замахнуться на гегемонию "Шахтера" и "Динамо" в Украине.

Более подробно о возрождении "Металлиста" станет известно 29 мая, когда состоится презентация клуба. Ранее Ярославский обратился к болельщикам по этому поводу.

С полной версией интервью Ярославского "Телеграфу" можно ознакомиться у нас на сайте.