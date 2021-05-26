Скачать
Среда, 26.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"До конца опускайся": Шевченко научил игроков сборной Украины правильно подтягиваться (видео)
"До конца опускайся": Шевченко научил игроков сборной Украины правильно подтягиваться (видео)
В УЕФА придумали, кем заменить "Реал", "Барселону" и "Ювентус" в Лиге чемпионов
В УЕФА придумали, кем заменить "Реал", "Барселону" и "Ювентус" в Лиге чемпионов
Ярославский: "Пусть принимают закон об олигархах, я буду только аплодировать"
Ярославский: "Пусть принимают закон об олигархах, я буду только аплодировать"
Роберто Де Дзерби официально возглавил "Шахтер"
Роберто Де Дзерби официально возглавил "Шахтер"

"Трансферы уже сделаны": Ярославский рассказал, каких игроков будет покупать возрожденный "Металлист"

"Трансферы уже сделаны": Ярославский рассказал, каких игроков будет покупать возрожденный "Металлист"
Обновлено 12:07 Сегодня Телеграф

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский в комментарии для "Телеграф" рассказал о трансферной политике "Металлиста", который вот-вот возродится на базе клуба  "Металл".

Маркевич прокомментировал вероятность своего возвращения в "Металлист"

По словам бизнесмена, "Металлист" уже сделал все необходимые трансферы для решение задач, а главной целью команды на следующий сезон станет выход в элиту украинского футбола. Ярославский подтвердил переход известного украинского вратаря Александра Рыбки в команду, а также заинтриговал другими усилениями. Кроме того, функционер поведал, что собирается усилить команду игроками из "футбольных" стран, а потому в харьковской команде могут оказаться аргентинские и бразильские легионеры. 

"О трансферах я пока не буду говорить, хотя они уже сделаны. Пока это тайна. Я вам так скажу: конечно, Аргентина и Бразилия - это футбольные страны. Если бы у нас была баскетбольная команда, то, наверное, мы бы приглашали игроков из США. А так как у нас футбольная команда - будем приглашать оттуда, где они самые лучшие в мире", - заявил Ярославский.

Отметим, основной целью "Металлиста" на ближайшие годы станет попадание в Лигу Европы, а затем клуб собирается замахнуться на гегемонию "Шахтера" и "Динамо" в Украине.

Более подробно о возрождении "Металлиста" станет известно 29 мая, когда состоится презентация клуба. Ранее Ярославский обратился к болельщикам по этому поводу.

С полной версией интервью Ярославского "Телеграфу" можно ознакомиться у нас на сайте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 552

Все по теме:

ФК Металлист, Александр Ярославский, Футбол, ФК Металл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я рыдал все 9 лет в ожидании, когда вернусь в футбол": Ярославский о будущем "Металлиста", наследии Курченко и олигархах
02 В УЕФА придумали, кем заменить "Реал", "Барселону" и "Ювентус" в Лиге чемпионов
03 "Трансферы уже сделаны": Ярославский рассказал, каких игроков будет покупать возрожденный "Металлист"
04 Против "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" возбуждено дело
05 Две сборные отказались ехать на чемпионат Европы в Беларусь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь