Скачать
Вторник, 16.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Итоги дня 16 февраля: СБУ взялась за Шария, Рада ужесточила наказание за пьяную езду
Итоги дня 16 февраля: СБУ взялась за Шария, Рада ужесточила наказание за пьяную езду
Языковой скандал в Днепре: появились данные о судьбе девушки, отказавшейся обслуживать клиентов на украинском
Языковой скандал в Днепре: появились данные о судьбе девушки, отказавшейся обслуживать клиентов на украинском
Судья Вовк снова "сбежал" от детективов НАБУ
Судья Вовк снова "сбежал" от детективов НАБУ
"Барселона" 0:0 ПСЖ: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов
"Барселона" 0:0 ПСЖ: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Ахметов, Коломойский, Медведчук, Пинчук и не только: кто владеет украинскими телеканалами (инфографика)

Ахметов, Коломойский, Медведчук, Пинчук и не только: кто владеет украинскими телеканалами (инфографика)
20:54 Сегодня Телеграф

Ни для кого не секрет, что главные и самые рейтинговые украинские телеканалы принадлежат олигархам, политикам и крупным бизнесменам.

Вместе с тем, далеко не все знают, кто является владельцем менее рейтинговых или занимающих конкретную нишу – развлекательную, спортивную, музыкальную, детских телепередач и мультфильмов, - телевизионных каналов.

"Телеграф" составил инфографику, которая наглядно показывает, кто из известных широкой общественности, и не очень публичных личностей, владеет телеканалами (а это подавляющее большинство транслируемых в Украине каналов).

Телеканалы_инфографика

Как сообщалось,  2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных экономических и других санкций касательно депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsОne, чьим владельцем является Козак.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 352

Все по теме:

Телеканалы, Олигархи, Владельцы, Инфографика, Медиагруппы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Навальный насмешил суд анекдотом про презерватив: "Лучший стендап комик в России" (видео)
02 Первые потери при Байдене: в Ираке нанесли смертельный ракетный удар по базе США (видео)
03 Молодой мужчина пожаловался на изжогу, а через считанные минуты умер в припадке от сердечного приступа: детали трагедии
04 Громкая история, которая может плохо закончиться для Зеленского
05 Азовское море замерзло из-за аномальной зимы (фото и видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Штепа повеселила рассказом о том, как &quot;спасла&quot; Харьков от оккупации
Штепа повеселила рассказом о том, как "спасла" Харьков от оккупации
Большинство украинцев пользуются российским интернетом: почему так получилось и чем опасно
Большинство украинцев пользуются российским интернетом: почему так получилось и чем опасно
Объявлены новые сроки вакцинации от коронавируса в Украине
Объявлены новые сроки вакцинации от коронавируса в Украине
Джонни Депп вызвал Илона Маска в суд: подробности
Джонни Депп вызвал Илона Маска в суд: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь