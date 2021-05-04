У нас одна цель: Ахметов высказался о своем влиянии на Зеленского

Пока Офис президента трудится над законопроектом об олигархах, а в кулуарах Верховной рады ходят слухи про создание олигархом Ринатом Ахметовым "Партии регионов 2.0", сам он заявляет, что у него с президентом Украины Владимиром Зеленским одна цель.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Я надеюсь, что у нас с президентом - одна цель: сильная, независимая, цельная, демократическая и успешная Украина", - сказал он.

По словам Ахметова, все что ему нужно как бизнесмену от любого украинского правительства – "равные правила игры для всех, уважение к праву частной собственности и честная конкуренция".

"От этого выиграет прежде всего Украина и каждый украинец", - уверен олигарх.

Как сообщал "Телеграф", ранее Ахметов рассказал, собирается ли возвращаться в политику.