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Новая политсила Ахметова: почему олигарх может запустить "Партию регионов v.2.0" именно сейчас

Новая политсила Ахметова: почему олигарх может запустить "Партию регионов v.2.0" именно сейчас
Обновлено 17:02 Сегодня Телеграф

В Украине активно обсуждается возможное создание олигархом Ринатом Ахметовым новой политсилы, так называемой "Партии регионов 2.0". Сам он уверяет, что в политику больше идти не собирается. Но работу над созданием новой политсилы под названием "Украина – наш дом" подтвердил близкий соратник Ахметова – экс-нардеп Борис Колесников.

Перспективы подобного проекта оценила для "Телеграфа" аналитик, политолог, кандидат политических наук Олеся Яхно.

"Исходя из общего контекста политической ситуации в Украине, вполне допускаю, что будет создана новая партия, ориентированная на избирателей Востока и Юга. Я даже уверена, что будет несколько подобных проектов, – отмечает Олеся Яхно. – Очевидно, что ОПЗЖ если не всё, то очень многое потеряла в последнее время. В политическом смысле и весе. Руководство этой партии на каком-то этапе решило, что бизнес – это лучше, чем политика. Начали продавать внутри Украины российскую пропаганду в обмен на некие преференции, в том числе экономические. К чему это привело – мы знаем. Так что электоральная ниша освобождается. А свято место, как известно…"

Олеся Яхно отмечает, что условный электорат экс-регионалов собрал в 2019 году Зеленский со "Слугой народа". Но теперь наметился явный отток почитателей "слуг" на юго-востоке.

"Зеленский пытался понравиться всем. Обещал, что будет всё и сразу – закончат войну, победят коррупцию. Потому значительная часть Восток и Юга за него и "слуг" проголосовала в 2019-м. Но потом избиратели поняли, что их обманули. И на местных выборах свое собрали уже ОПЗЖ, местные проекты, в том числе ахметовские. Но ниша всё еще достаточно широка. И логично, что ее будут пытаться занять новые политические проекты", – считает Олеся Яхно.

Как сообщал "Телеграф", условную "Партии регионов 2.0", предположительно, мог возглавить экс-нардеп, соратник Рината Ахметова – Вадим Новинский.

Подробнее о "Партии регионов 2.0", читайте в материале "Телеграфа": "Партия регионов 2.0". Ахметов вскоре запустит свою новую политсилу – СМИ узнали, кто в нее войдет.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Партия регионов, Ринат Ахметов, Слуга народа, Верховная Рада Украина.
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