Ахметов открестился от создания "Партии регионов 2.0", но ею занялся его близкий соратник

Уже некоторое время в Украине ходят слухи о создании олигархом Ринатом Ахметовым новой политсилы, так называемой "Партии регионов 2.0", - сам он от нее открестился, однако, о создании новой политсилы заявил его близкий соратник Борис Колесников.

Интересно, что только накануне бизнесмен тоже отрицал причастность к каким-либо новым политсилам, сообщает "Радио Свобода".

"Я действительно занимаюсь созданием нового политического проекта. Он будет называться "Украина - наш дом", - рассказал Колесников.

По его словам, он уже давно хотел создать партию, и эта политсила якобы соберет "лучших людей" из сфер медицины, промышленности, IT, бизнеса, образования и т.д.

"Потому что в последнее время в украинской политике остро ощущается дефицит профессиональных селфмейд-людей", - заявил бизнесмен, высказывая готовность исправить это.

Отметим, о том, что именно Колесников может стать зачинателем нового политического движения в Украине, ранее прогнозировал политтехнолог Сергей Гайдай.

Как сообщал "Телеграф", также среди версий называли, что новую политсилу может возглавить и Вадим Новинский.