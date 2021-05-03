Стало известно, кто вместо Ахметова может возглавить так называемую "Партию регионов 2.0"

Учитывая отказ олигарха Рината Ахметова вернуться в большую политику и слухи о создании новой политсилы "Партии регионов 2.0", не исключено, что ее может возглавить внефракционный депутат Вадим Новинский.

Об этом рассказал давний партнер Ахметова Сергей Тарута.

"Безусловно идет обсуждение создания такой мягкой ОПЗЖ. И, я думаю, что как раз здесь Новинский, который активно участвует в политической жизни Донбасса, скорее всего, может быть, он будет как раз тем центром, который займется этим, но не Ахметов", - предположил он.

По словам Таруты Ахметов не возглавит новую политсилу, поскольку "это будет очень большой проблемой перед банками".

"Поэтому, если это будет делаться, то, скорее всего, это будет делать Новинский. Он активно участвовал, насколько я знаю, в Славянске, в Покровске, в Мариуполе. И поэтому, скорее всего, это будет делать он", - прогнозирует Тарута.

Подробнее про "Партию регионов 2.0", читайте в материале "Телеграфа": "Партия регионов 2.0". Ахметов вскоре запустит свою новую политсилу - СМИ узнали, кто в нее войдет.