От 100 тыс. гривен до миллиона: кто из украинских военных может рассчитывать на большие выплаты
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Всего есть четыре категории выплат
Украинские защитники, получившие на войне боевое ранение, могут рассчитывать на помощь в виде денежных средств, которая выплачивается одноразово.
Речь идет именно о боевых ранениях. Ведь военный может получить ранение и при несении службы, например, и это не связано с выполнением боевых задач. Об этом на сайте "Социальная информационная платформа" сообщил адвокат и управляющий партнер ЮФ "Социальный паритет" Дмитрий Йовдий.
Сумма одноразовой помощи будет зависеть от тяжести ранение, которое получил военных, а также от того обусловило ли оно наступление инвалидности. В прошлом году подобные выплаты варьировались от 600 тысяч гривен до почти одного миллиона. Если речь идет о ранении, которое не привело к инвалидности, а привело к частичной потере трудоспособности, учитывая его степень размер выплат будет в пределах 120-170 тысяч гривен.
"Право военного на денежную помощь рассматривается медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК), устанавливающей наличие или отсутствие инвалидности и степень потери трудоспособности. Со своей стороны военно-врачебная комиссия (ВЛК) делает вывод о связи ранения с защитой родины и несением военной службы", — отметил Йовдий.
Также "Социальная информационная платформа" опубликовала подробную информацию о том, какая сумма и за какие ранения предусмотрена украинским военным.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинские военные могут получить денежную помощь в размере 100 тысяч гривен. Однако рассчитывать на выплаты может только одна категория.