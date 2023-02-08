От 100 тыс. гривен до миллиона: кто из украинских военных может рассчитывать на большие выплаты

Всего есть четыре категории выплат

Украинские защитники, получившие на войне боевое ранение, могут рассчитывать на помощь в виде денежных средств, которая выплачивается одноразово.

Речь идет именно о боевых ранениях. Ведь военный может получить ранение и при несении службы, например, и это не связано с выполнением боевых задач. Об этом на сайте "Социальная информационная платформа" сообщил адвокат и управляющий партнер ЮФ "Социальный паритет" Дмитрий Йовдий.

Сумма одноразовой помощи будет зависеть от тяжести ранение, которое получил военных, а также от того обусловило ли оно наступление инвалидности. В прошлом году подобные выплаты варьировались от 600 тысяч гривен до почти одного миллиона. Если речь идет о ранении, которое не привело к инвалидности, а привело к частичной потере трудоспособности, учитывая его степень размер выплат будет в пределах 120-170 тысяч гривен.

"Право военного на денежную помощь рассматривается медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК), устанавливающей наличие или отсутствие инвалидности и степень потери трудоспособности. Со своей стороны военно-врачебная комиссия (ВЛК) делает вывод о связи ранения с защитой родины и несением военной службы", — отметил Йовдий.

Также "Социальная информационная платформа" опубликовала подробную информацию о том, какая сумма и за какие ранения предусмотрена украинским военным.

Выплаты военным в Украине

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинские военные могут получить денежную помощь в размере 100 тысяч гривен. Однако рассчитывать на выплаты может только одна категория.