Фінансова компенсація за поранення чи інвалідність: куди звертатись військовим

Щоб отримати грошову виплату, пораненим у бою військовослужбовцям слід пройти кілька інстанцій

Щодня українські бійці захищають країну ціною свого здоров'я, інколи навіть життя. Державою передбачені виплати за поранення та інвалідність, отримані при виконанні бойових завдань. Які правила потрібно знати для отримання фінансової допомоги і куди звертатись — коментар юристки Анастасії Володенкової.

Юристка ГО "Принцип у своєму блозі на сайті "Українська правда" назвала 10 "важливих речей про гроші", які повинні знати поранені військові:

1. Під час лікування за пораненими зберігається виплата грошового забезпечення та додаткової грошової винагороди у розмірі 100 000 грн.

2. Але коли поранені перебувають у відпустці за станом здоровʼя (тобто на реабілітації), то грошова винагорода у 100 000 грн передбачена тільки для тих, хто отримав тяжке поранення.

Цей ступінь поранення має бути закріплений висновком військово-лікарської (лікарсько-експертної, медичної) комісії (ВЛК). При цьому для всіх поранених зберігається грошове забезпечення. Юристка наголошує: під час лікування після поранення (без привʼязки до тяжкого), але обовʼязково повʼязаного з захистом Батьківщини, бійці будуть отримувати і грошове забезпечення, і 100 000 грн. А під час реабілітації 100 000 грн отримують тільки ті, у кого поранення визнане тяжким.

3. Виплата нараховується щомісяця на підставі довідки з медичного закладу, де перебуває поранений.

4. Якщо лікування триває більш як 4 місяці, то треба повідомити командиру і військовій частині, що лікування продовжується. Це потрібно зробити для продовження нарахування фінансового забезпечення.

5. Одна умова для виплат додаткової винагороди — це безперервне стаціонарне лікування в закладах охорони здоров'я.

6. Після раптового припинення виплат, бійці зможуть після проходження ВЛК написати рапорт на командування військової частини з вимогою виплатити винагороду за весь період лікування.

7. У разі саботажу військової частини про виплати, слід звернутися до штабу оперативного командування, якому підпорядковується частина, а також Міноборони чи Департаменту фінансів МОУ.

8. Ще один вид виплат – це матеріальна допомога від військової частини, яка виплачується раз на рік у розмірі місячного грошового забезпечення, зазвичай наприкінці року. Для її отримання необхідно подати рапорт на безпосереднього командира.

9. Якщо ви отримали поранення торік, то цього року розмір матеріальної допомоги може бути меншим за розмір вашого місячного грошового забезпечення, згідно з позицією Департаменту кадрової політики. Вона може бути взагалі не передбачена, оскільки не є обов'язковою для виплати щороку. В Міноборони роз'яснюють, що вона виплачується на підставі рапорту військовослужбовця. Тому рекомендуємо подавати рапорт одразу після виписки з лікарні та прибуття до військової частини.

10. Одноразова грошова допомога (ОГД) виплачується лише в разі встановлення інвалідності або відсотка втрати працездатності за рішенням медико-соціальної експертної комісії. Її розміри залежать від групи інвалідності та прожиткового мінімуму. Цього року це такі суми:

1 група інвалідності – 1 073 600 грн;

2 група інвалідності – 805 200 грн;

3 група інвалідності – 671 000 грн.

Якщо бійцю встановили частку втрати працездатності, то максимальна виплата цього року очікується 187 880 грн.

Щоб отримати допомогу, військовому потрібно подати заяву та відповідний пакет документів на отримання ОГД через уповноважену особу у військовій частині або самостійно – до Комісії з питань нарахування та виплати одноразової грошової допомоги відповідного силового відомства (того, до якого належить його в/ч).

У раз звільнення військовослужбовця з роботи, можна подати заяву через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Для подання пакету документів військовому необхідно звернутись до начальника Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ чи до начальника Регіональної штатної військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про підйомні виплати для військових. Є три категорії військовослужбовців, які можуть розраховувати на фінансову допомогу.