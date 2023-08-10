"Це точно межа": популярний сервіс з пошуку роботи відмовляється від брендів, що мають справу з рф

Сайт поверне всі гроші замовникам і більше не матиме відношення до діяльності цих компаній

Вакансії міжнародних компаній, які так і не пішли з ринку росії, більше не будуть розміщуватись на популярному українському сервісі з пошуку роботи.

Про це повідомив керівник Work.ua Артур Міхно.

За його словами, з 10 серпня 2023 року його сайт припиняє надавати будь-які послуги компаніям і брендам, які не вийшли з російського ринку і "викреслює їх зі свого життя".

"В українців є дві найхарактерніші риси — терплячість і сміливість. Ми довго проявляли терплячість. Спочатку вірили, що всі вони скоро теж вийдуть з росії. Потім, що європейські офіси просто не зрозуміли, й наші топменеджери таки зможуть переконати, показати їм Бучу, показати Маріуполь, показати знищені будинки та смерті… що несе співпраця цих компаній з ворогом на нашу землю. Але ні. Не змогли. Вибір цих компаній — бути з нашим ворогом. То нехай будуть! Лише з ним. Настав час проявити сміливість", — каже він.

За його даними, сума розірваних контрактів складає 5 мільйонів гривень на рік. Work.ua поверне всі гроші замовникам і більше не матиме відношення до діяльності цих компаній ні в Україні, ні у світі. Він також закликав решту українських сервісів з пошуку роботи зробити аналогічне рішення.

"Півтора року — це точно межа. І якщо казати, який дарунок ми можемо зробити собі як люди і як нація до Дня Незалежності — так це позбавитись на нашій землі всіх зв’язків із брудними брендами та бізнесами, що досі працюють в росії", — наголосив він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає бойкотувати такі компанії, поки вони не припинять спонсорувати війну в Україні та не підуть з росії остаточно.