Була чоловіком 54 роки тому? У мережі вказали на фото багаторічної давності

Брат Бріжит нібито брав участь у "тюремному експерименті" у США

Перша леді Франції Бріжит Макрон намагається довести, що вона не народилася чоловіком. При цьому у мережі наполегливо вказують на схожість дружини президента Емманюеля Макрона з її старшим братом Жан-Мішелем Троньє.

Що потрібно знати:

Конспірологи використовують старі фото для тверджень, що Бріжит і її брат Жан-Мішель — одна людина

Жан-Мішель Троньє нібито брав участь у Стенфордському експерименті і міг змінити стать у США

ЗМІ пишуть, що брат Бріжит неодноразово з’являвся публічно, спростовуючи чутки про "підставну особу"

У мережі прихильники теорій змови розповсюджують чорно-біле фото, на яких Бріжит зіставляється з фотографією нібито її брата Жан-Мішеля. За їхніми словами, зовнішня схожість вказує на те, що це одна й та сама людина.

Також зазначається, що більше ніж 50 років тому Жан-Мішель Троньє в якийсь момент зник із публічного поля. Це породило версію про те, нібито він привласнив особистість своєї, якимось чином зниклої (або померлої) у дитинстві молодшої сестри Бріжит.

На фото зліва маленький Жан-Мішель Троньє. Дівчинка знизу — Бріжит Троньє

Все ж таки жодних підтверджених доказів зникнення Троньє наприкінці 80-х років досі представлено не було. Представники Макронів зазначили, що в суді проти наклепу будуть надані офіційні документи та показання свідків для остаточного прояснення ситуації.

Що не так з фото нібито брата Бріжит

Ці старі знімки насправді були надіслані прихильником теорії змови американській блогерці Кендіс Овенс, яка є однією з перших, хто почав говорити про трансгендерність першої леді Франції. На фотографії ми бачимо молодого чоловіка, який трохи схожий на брата Бріжит у молодості. У 1971 році він брав участь у психологічному Стенфордському "тюремному експерименті" (1971) померлого у 2024 році професора Філіпа Зімбардо.

Учасник Стенфордського експерименту

Як заявляє скандальна американка, у цей час Жан-Мішель якраз був у США і міг на той час не лише бути учасником університетського проєкту, а й змінити у Штатах свою стать.

Кендіс Овенс стверджує, що Бріжит Макрон — чоловік

Західні ЗМІ писали, що Жан Троньє неодноразово з’являвся на публічних заходах та супроводжував сім’ю президента Франції. Попри це, прихильники теорій змови продовжують називати його "підставною особою" або "двійником", не наводячи при цьому жодних доказів.

Жан-Мішель Троньє

Раніше ми писали, чи робила Бріжит Макрон пластичні операції. Нагадаємо, що їй довелося змінювати свій стиль і контролювати поведінку, щоб її образ не спотворили і не перетворили на привід для нових пліток. Адже недруги бездоказово заявляють, що дружина президента Франції народилася чоловіком.