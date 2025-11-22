Была мужчиной 54 года назад? В сети указали на фото многолетней давности
Брат Брижит якобы участвовал в "тюремном эксперименте" в США
Первая леди Франции Брижит Макрон пытается доказать, что она не родилась мужчиной. При этом в сети настойчиво указывают на сходство жены президента Эмманюэля Макрона с ее старшим братом Жан-Мишелем Тронье.
Что нужно знать:
- Конспирологи используют старые фото для утверждений, что Брижит и ее брат Жан-Мишель — один человек
- Жан-Мишель Тронье якобы участвовал в Стэнфордском эксперименте и мог сменить пол в США
- СМИ пишут, что брат Брижит неоднократно появлялся публично, опровергая слухи о "подставном лице"
В сети сторонники теорий заговора распространяют черно-белое фото, на которых Брижит сопоставляется с фотографией якобы ее брата Жана-Мишеля. По их словам, внешнее сходство указывает на то, что это один и тот же человек.
Также отмечается, что более 50 лет назад Жан-Мишель Тронье в какой-то момент пропал из публичного поля. Это породило версию о том, будто бы он присвоил личность своей, каким-то образом пропавшей (или умершей) в детстве младшей сестры Брижит.
Все же никаких подтвержденных доказательств исчезновения Тронье в конце 80-х годов до сих пор представлено не было. Представители Макронов отметили, что в суде против клеветы будут предоставлены официальные документы и свидетельские показания для окончательного прояснения ситуации.
Что не так с фото якобы брата Брижит
Эти старые снимки в действительности были присланы сторонником теории заговора американской блогерше Кэндис Оуэнс, являющейся одной из первых, кто начал говорить о трансгендерности первой леди Франции. На фотографии мы видим молодого мужчину, который немного похож на брата Брижит в молодости. В 1971 году он участвовал в психологическом Стэнфордском "тюремном эксперименте" (1971 год) умершего в 2024 году профессора Филиппа Зимбардо.
Как заявляет скандальная американка, в это время Жан-Мишель как раз был в США и мог в то время не только быть участником университетского проекта, но и сменить в Штатах свой пол.
Западные СМИ писали, что Жан Тронье неоднократно появлялся на публичных мероприятиях и сопровождал семью президента Франции. Несмотря на это, сторонники теорий заговора продолжают называть его "подставным лицом" или "двойником", не приводя при этом никаких доказательств.
Ранее мы писали, делала ли Брижит Макрон пластические операции. Напомним, что ей пришлось менять свой стиль и контролировать поведение, чтобы ее образ не исказили и не превратили в повод для новых сплетен. Ведь недруги бездоказательно заявляют, что жена президента Франции родилась мужчиной.