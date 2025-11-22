Была мужчиной 54 года назад? В сети указали на фото многолетней давности

Брат Брижит якобы участвовал в "тюремном эксперименте" в США

Первая леди Франции Брижит Макрон пытается доказать, что она не родилась мужчиной. При этом в сети настойчиво указывают на сходство жены президента Эмманюэля Макрона с ее старшим братом Жан-Мишелем Тронье.

Что нужно знать:

Конспирологи используют старые фото для утверждений, что Брижит и ее брат Жан-Мишель — один человек

Жан-Мишель Тронье якобы участвовал в Стэнфордском эксперименте и мог сменить пол в США

СМИ пишут, что брат Брижит неоднократно появлялся публично, опровергая слухи о "подставном лице"

В сети сторонники теорий заговора распространяют черно-белое фото, на которых Брижит сопоставляется с фотографией якобы ее брата Жана-Мишеля. По их словам, внешнее сходство указывает на то, что это один и тот же человек.

Также отмечается, что более 50 лет назад Жан-Мишель Тронье в какой-то момент пропал из публичного поля. Это породило версию о том, будто бы он присвоил личность своей, каким-то образом пропавшей (или умершей) в детстве младшей сестры Брижит.

На фото слева маленький Жан-Мишель Тронье. Девочка снизу - Брижит Тронье

Все же никаких подтвержденных доказательств исчезновения Тронье в конце 80-х годов до сих пор представлено не было. Представители Макронов отметили, что в суде против клеветы будут предоставлены официальные документы и свидетельские показания для окончательного прояснения ситуации.

Что не так с фото якобы брата Брижит

Эти старые снимки в действительности были присланы сторонником теории заговора американской блогерше Кэндис Оуэнс, являющейся одной из первых, кто начал говорить о трансгендерности первой леди Франции. На фотографии мы видим молодого мужчину, который немного похож на брата Брижит в молодости. В 1971 году он участвовал в психологическом Стэнфордском "тюремном эксперименте" (1971 год) умершего в 2024 году профессора Филиппа Зимбардо.

Участник Стэнфордского эксперимента

Как заявляет скандальная американка, в это время Жан-Мишель как раз был в США и мог в то время не только быть участником университетского проекта, но и сменить в Штатах свой пол.

Кэндис Оуэнс утверждает, что Брижит Макрон - мужчина

Западные СМИ писали, что Жан Тронье неоднократно появлялся на публичных мероприятиях и сопровождал семью президента Франции. Несмотря на это, сторонники теорий заговора продолжают называть его "подставным лицом" или "двойником", не приводя при этом никаких доказательств.

Жан-Мишель Тронье

Ранее мы писали, делала ли Брижит Макрон пластические операции. Напомним, что ей пришлось менять свой стиль и контролировать поведение, чтобы ее образ не исказили и не превратили в повод для новых сплетен. Ведь недруги бездоказательно заявляют, что жена президента Франции родилась мужчиной.