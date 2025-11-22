Умер музыкант Лесик Турко. У него был конфликт с DZIDZIO

Музыканта не стало в 58 лет

В субботу, 22 ноября, стало известно о смерти украинского музыканта, бывшего участника и соучредителя группы DZIDZIO Лесика Турко (настоящее имя Олег Турко).

Что нужно знать:

Музыкант Лесик Турко умер в возрасте 58 лет

В 2024 году он перенес остановку сердца во время выступления и несколько дней находился в критическом состоянии

Турко был одним из основателей DZIDZIO и после ухода из группы участвовал в судебном споре по авторским правам

О смерти артиста в 58 лет сообщила в Фейсбуке журналистка Мария Паньчишин. "Наш Лесик Турко умер. Пока нет сил ничего больше написать", — рассказала блогерша.

5 декабря 2024 года у мужчины внезапно остановилось сердце прямо во время выступления с певицей Натальей Бучинской. Его в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. 9 декабря сообщили, что музыкант пришел в сознание, однако его состояние по-прежнему оставалось крайне тяжелым. После происшествия врачи выявили в его организме следы токсичных веществ.

Но это не была кардиология. И не болезнь. И даже не случай. В организме обнаружили токсичные вещества. Это стало причиной… Его отравили. И не просто отравили, а сделали это очень цинично, чтобы после смерти еще и очернить заявляла Мария Панчишин

Скандал с DZIDZIO

Лесик Турко — бывший участник и один из основателей группы DZIDZIO, а также создатель собственных проектов — коллективов "Форте" и Dzidz’off. В марте 2016 года музыкант ушел из DZIDZIO. После этого между ним и владельцами бренда разгорелся спор, связанный с авторскими правами и исполнением песен, который в итоге был передан в суд. В 2017 году суд обязал бывшего участника группы выплатить DZIDZIO ₴400 тыс. за нарушение авторских прав.

Лесик Турко и группа DZIDZIO.

