Помер музикант Лесик Турко. У нього був конфлікт із DZIDZIO

Музиканта не стало у 58 років

У суботу, 22 листопада, стало відомо про смерть українського музиканта, колишнього учасника та співзасновника гурту DZIDZIO Лесика Турко (справжнє ім’я Олег Турко).

Що треба знати:

Музикант Лесик Турко помер у віці 58 років

У 2024 році він переніс зупинку серця під час виступу та кілька днів перебував у критичному стані

Турко був одним із засновників DZIDZIO і після виходу з гурту брав участь у судовій суперечці з авторських прав

Про смерть артиста у 58 років повідомила у Фейсбуці журналістка Марія Паньчишин. "Наш Лесик Турко помер. Поки не маю сил нічого більше написати", — розповіла блогерка.

5 грудня 2024 року у чоловіка раптово зупинилося серце під час виступу зі співачкою Наталією Бучинською. Його у тяжкому стані доставили до реанімації. 9 грудня повідомили, що музикант прийшов до тями, проте його стан, як і раніше, залишався вкрай важким. Після події лікарі виявили в організмі сліди токсичних речовин.

Але це не була кардіологія. І не хвороба. І навіть не випадок. В організмі виявили токсичні речовини. Це стало причиною… Його отруїли. І не просто отруїли, а зробили це дуже цинічно, аби після смерті могти ще й очорнити заявляла Марія Панчишин

Скандал із DZIDZIO

Лесик Турко — колишній учасник і один із засновників групи DZIDZIO, а також творець власних проєктів — колективів "Форте" та Dzidz'off. У березні 2016 року музикант пішов із DZIDZIO. Після цього між ним та власниками бренду розгорілася суперечка, пов'язана з авторськими правами та виконанням пісень, яку в результаті було передано до суду. У 2017 році суд зобов’язав колишнього учасника гурту виплатити DZIDZIO ₴400 тис. за порушення авторських прав.

Лесик Турко і гурт DZIDZIO. Фото: УНІАН

Нагадаємо, що лідером DZIDZIO є український співак Михайло Хома. Лесик Турко був не єдиним, з ким мав конфлікт DZIDZIO. Раніше "Телеграф" писав, куди зник зірка 80-х Іван Попович.

Нещодавно стало відомо, що український музикант із гурту ADAM Михайло Клименко перебуває у комі.