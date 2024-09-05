Сьогодні могло виповнитися 79 років: від чого помер Фредді Мерк’юрі та найкращі хіти гурту Queen (фото і відео)

Своїй головній жінці рок-зірка присвятив знаменитий сингл Love of My Life

Фредді Мерк'юрі — британський співак, композитор і музикант, що народився 5 вересня 1946 року на острові Занзібар (Танзанія). Сьогодні йому виповнилося б 79 років, проте життя артиста обірвалося 1991 року на вершині слави. Його особистість та творчість надихнули на створення безлічі біографічних фільмів.

У його день народження "Телеграф" згадує, чим жив і чим запам'ятався улюбленець 70-80-х: участь у Queen, особисті драми та причина смерті.

Фредді Мерк'юрі: дитинство

У дитинстві майбутню рок-зірку звали Фаррух Булсара. 1954 року, коли йому було 8, батьки відправили його до Індії до школи Святого Петра, розташованої в місті Панчгані. Під час навчання Фаррух зацікавився рок-н-ролом, а пізніше почав називати себе Фредді.

Побачивши талант хлопчика, директор школи запропонував його батькам організувати Фредді уроки гри на піаніно за символічну плату. Після цього маленький Фредді почав займатися музикою професійніше.

Фото: Mirror

На початку 1964 року на Занзібарі відбулася антифеодальна революція, в ході якої було повалено і вигнано султана Сеїда Джемшида ібна Абдулла. Через політичну нестабільність сім’я Булсара, взявши з собою лише дві валізи, емігрувала до Великої Британії.

Переїзд до Британії та "Queen"

Сім’я Булсара спочатку жила у родичів, які мешкали у Фелтемі, а пізніше придбала власний будинок. З 18-річного віку Фредді вже підробляв, паралельно навчаючись у політехнічній школі Айлсворт у класі живопису.

Влітку 1969 року 23-річний Фредді завершив навчання в Ілінгському коледжі, отримавши диплом з образотворчого мистецтва та дизайну. Його дипломна робота була повністю присвячена творчості гітариста Джимі Хендрікса.

Фото: Getty Images

У цей час музикант вже був учасником молодіжних гуртів Smile, Ibex (пізніше перейменована на Wreckage), Sour Milk Sea. У квітні 1970 року з ініціативи Фредді Smile було перейменовано на Queen, а сам вокаліст взяв собі псевдонім "Мерк'юрі".

Фото: Getty Images

Гурт Queen випустив 15 студійних альбомів, 5 концертних записів та безліч збірок. 18 хітів очолювали чарти різних країн. Серед них: Don’t stop me now, Bohemian Rhapsody, Somebody to love, Killer queen, Rock і Roll All Nite та інші.

Кохання та смерть Фредді Мерк’юрі

Особисте життя співака оповите таємницею. Близько семи років Фредді був у стосунках із Мері Остін, але після визнання музиканта у нетрадиційній орієнтації пара припинила романтичний зв’язок. Але не дружній.

Фото: Getty Images

Мерк'юрі часто казав, що Остін була його єдиним справжнім другом та громадянською дружиною. Виконавець присвятив дівчині кілька пісень, серед яких особливо вирізняється Love of My Life.

У 1986 році почали поширюватися чутки, що Фредді Мерк’юрі страждає від СНІДу. З 1989 року він дуже схуд. Згодом музикант сам визнав, що його аналіз крові на ВІЛ виявився позитивним. Через день Мерк'юрі помер у віці 45 років.

У 2018 році на кіноекрани вийшов фільм "Богемна рапсодія", де роль Фредді Мерк’юрі виконав актор Рамі Малек. Фільм став найкасовішим біографічним мюзиклом в історії.