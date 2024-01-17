5 фільмів, які змусять вас співчувати зіркам чи їхнім родинам

Найкращі музичні біографічні фільми

Більшість фільмів, це вигадана історія, яка викликає у нас жах чи радість. Однак є категорія так званих байопиків, коли у фільмі розповідається повністю чи частково біографія відомої людини.

"Телеграф" підібрав для вас п’ятірку найуспішніших картин, які розповідають про трагічні моменти життя музичних зірок. Вони гарантовано не залишать вас байдужими. Тим більше, що всі вони отримували чи претендували на "Оскарів". А крім цього, в них багато популярної гарної музики, яка зробила цих людей знаменитими.

"Маестро" (2023)

iMDb — 6,7

Бредлі Купер зіграв головну роль у своєму фільмі про популярного американського композитора і диригента Леонарда Бернстайна. Масовому слухачеві він може бути відомий як автор одного з найпопулярніших бродвейських мюзиклів "Вестсайдська історія". Українці можуть особливо пишатися цією людиною, оскільки батьки Бернстайна родом із міста Рівне. Щоправда, сам Леонард народився в Лоренсі. Проте у картині про це не розповідається.

Автори взяли за основу вже період його зрілого життя, коли він із помічника диригента поступово став перетворюватися на зірку. Щоправда, його музичні успіхи проходять тут щодо дотичної. Режисер зосередився тут на його сімейних стосунках, а вони в нього були вкрай складні через його орієнтацію. Він був одружений з чилійською актрисою Феліції Монтеалегре, яка народила йому трьох дітей. Але він зраджував її з різними чоловіками. Причому композитор навіть не намагався цього приховати від своєї дружини та громадськості. Бернстайн наполегливо робив своїх коханців ще й членами сім’ї. Вони грали з його дітьми та разом їздили на пікніки.

Окрім цього у картині звучить багато музики. Причому це не лише фрагменти із "Вестсайдської історії", а й класичні твори.

Фільм вже потрапив у лонг-лист номінантів на "Оскар", але чи вдасться йому перемогти дізнаємося 11 березня.

"Елвіс" (2022)

iMDb — 7,3

Фільм режисера База Лурмана про короля рок-н-ролу Елвіса Преслі. Він був висунутий на вісім "Оскарів", проте не отримав жодного. Натомість він став другим музичним байопіком з касових зборів у світі після "Богемської рапсодії". У фільмі, звичайно, звучить багато хітів Елвіса. Але завдяки не лише цьому він сподобається багатьом глядачам. З одного боку актор Остін Батлер, який зіграв співака, вразив фанів тим, що точно скопіював рухи та пластику їхнього кумира. А крім цього, у сюжеті фільму є пружина, яка змушує напружено стежити за тим, що відбувається на екрані. Тут Елвіс постійно опиняється перед вибором — скоритися ситуації чи піти на перекір своєму продюсеру і вийти із зони комфорту. Щоразу він робив різний вибір і через це то втрачав, то набував багато чого.

"Емі" (2015)

iMDb — 7,8

Фільм про Еммі Уайнхаус, яка померла у 27 років. Він отримав "Оскар" у номінації "Найкращий документальний фільм". Батько співачки був обурений цією картиною, але від цього гіршою вона не стала. Просто її режисер Асіф Кападія показав Емі такою, якою вона була, з усіма її залежностями — алкоголізмом та наркоманією. Стежити за тим, як сама себе знищувала прекрасна та титулована співачка емоційно важко. Але тут добре показано її характер, як вона з реактивною швидкістю з ноунейму перетворилася на супер-зірку. Крім цього, можна самим для себе зрозуміти, хто насправді винен у її ранній смерті. У картині багато спогадів про неї її музикантів та родичів, а також документальних кадрів.

"Рей" (2004)

iMDb — 7,7

Цей музичний фільм знятий про популярного співака, піаніста і композитора другої половини ХХ століття Рея Чарльза. Деякі його пісні досі можна почути у музичних теле-шоу чи радіо. Наприклад, "Hit The Road Jack". Сам музикант не дожив лише кілька місяців до того моменту, коли виконавець головної ролі Джеймі Фокс отримав "Оскар" за "Найкращу чоловічу роль". Він чудово зіграв сліпого. Такій людині набагато складніше живеться в Америці в середині ХХ століття, оскільки вона ще й афроамериканець. І звідси виникають усі його залежності — алкоголізм та наркоманія. Але в нього знайшлася сила волі перемогти все це. А крім того дивуєшся, як він з усіма своїми обмеженнями міг вести такий розгульний спосіб життя. Більше того, він ще й знаходив у собі сили давати відсіч багатіям-росистам.

"Богемська рапсодія" (2018)

iMDb — 7,9

Біографічна драма про Фредді Мерк’юрі, яка принесла виконавцю головної ролі Рамі Малеку масу нагород, включаючи "Оскар". Цікаво, що коли картина тільки вийшла в прокат, її глядачі розділили на два табори. Фанам категорично не сподобався в цій ролі Малек, мовляв, він зовсім не схожий на Меркьюрі. Натомість критики співали хвалу його акторській майстерності. У результаті перемога на "Оскарі" їх усіх примирила.

Стрічка стала найкасовішим музичним байопіком в історії кіно, зібравши у світовому прокаті $903,7 мільйонів.

У фільмі розповідається, як з’явився легендарний гурт Queen і як впливала ця популярність насамперед на її соліста. А крім того, як його оточення — менеджери та коханці — довели артиста до того, що він опинився у вакуумі. Через них він іноді був далекий від реальності, проте надто самовпевненим. У картині деякі ключові моменти його життя відтворені зі скрупульозною точністю. Зокрема, антураж його останнього виступу.