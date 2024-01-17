5 фильмов, которые заставят вас сочувствовать звездам или их семьям

Лучшие музыкальные биографические фильмы

Большинство фильмов, это выдуманная история, которая вызывает у нас ужас или радость. Однако есть категория так называемых байопиков, когда в фильме рассказывается полностью или частично биография известного человека.

"Телеграф" подобрал для вас пятерку самых успешных картин, которые рассказывают о трагических моментах жизни музыкальных звезд. Они гарантированно не оставят вас равнодушными. Тем более, что все они получали или претендовали на "Оскаров". А кроме этого в них много популярной хорошей музыки, которая сделала этих людей знаменитыми.

"Маэстро" (2023)

iMDb — 6,7

Брэдли Купер сыграл главную роль в собственном фильм о популярном американском композиторе и дирижере Леонарде Бернстайне. Массовому слушателю он может быть известен как автор одного из самых популярных бродвейских мюзиклов "Вестсайдская история". Украинцы могут особо гордиться этим человеком, поскольку родители Бернстайна родом из города Ровно. Правда сам Леонард родился в Лоренсе. Однако в картине об этом не рассказывается.

Авторы взяли за основу уже зрелый период его жизни, когда он из помощника дирижера постепенно стал превращаться в звезду. Правда его музыкальные успехи проходят здесь по касательной. Режиссер сосредоточился здесь на его семейных отношениях, а они у него были крайне сложные из-за его ориентации. Он был женат на чилийской актрисе Фелиции Монтеалегре, которая родила ему троих детей. Но он изменял ей с разными мужчинами. Причем, композитор даже не пытался этого скрыть от своей жены и общественности. Бернстайн настойчиво делал своих любовниками еще и членами своей семьи. Они играли с его детьми и вместе ездили на пикники.

Кроме этого в картине звучит много музыки. Причем это не только фрагменты из "Вестсайдской истории", но и классические произведения.

Фильм уже попал в лонг-лист номинантов на "Оскар", но получится ли у него победить узнаем 11 марта.

"Элвис" (2022)

iMDb — 7,3

Фильм режиссера База Лурмана о короле рок-н-ролла Элвисе Пресли. Он был выдвинут на восемь "Оскаров", однако не получил ни одного. Зато он стал вторым музыкальным байопиком по кассовым сборам в мире после "Богемской рапсодии". В фильме, конечно же, звучит много хитов Элвиса. Но благодаря не только этому он понравится многим зрителям. С одной стороны актер Остин Батлер, который сыграл певца, поразил фанов тем, что в точности скопировал движения и пластику их кумира. А кроме этого в сюжете фильма есть пружина, которая заставляет напряженно следить за происходящим на экране. Здесь Элвис постоянно оказывается перед выбором — смириться с ситуацией или пойти на перекор своему продюсеру и выйти из зоны комфорта. Каждый раз он делал разный выбор и из-за этого то терял, то приобретал многое.

"Эми" (2015)

iMDb — 7,8

Фильм об Эмми Уайнхаус, которая умерла в 27 лет. Он получил "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм". Отец певицы был возмущен этой картиной, но от этого хуже она не стала. Просто ее режиссер Асиф Кападия показал Эми такой, какой она была, со всеми ее зависимостями — алкоголизмом и наркоманией. Следить за тем как сама себя уничтожала прекрасная и титулованная певица эмоционально тяжело. Но здесь хорошо показан и ее характер, как она с реактивной скоростью из ноунейма стала супер-звездой. Кроме этого можно самим для себя понять, кто на самом деле виновен в ее ранней смерти. В картине много воспоминаний о ней ее музыкантов и родственников, а также документальных кадров.

"Рэй" (2004)

iMDb — 7,7

Этот музыкальный фильм снят о популярном певце, пианисте и композиторе второй половины ХХ века Рэе Чарльзе. Некоторые его песни до сих пор можно услышать в музыкальных теле-шоу или по радио. Например, "Hit The Road Jack". Сам музыкант не дожил всего несколько месяцев до того момента, когда исполнитель главной роли Джейми Фокс получил "Оскар" за "Лучшую мужскую роль". Он отлично сыграл слепого. Такому человеку во много раз сложнее живется в америке в середине ХХ века, поскольку он еще и афроамериканец. И отсюда возникают все его зависимости — алкоголизм и наркомания. Но у него нашлась сила воли это победить. А кроме это удивляешься, как он как он со всеми своими ограничениями мог вести такой разгульный образ жизни. Более того, он еще и находил в себе силы давать отпор богачам-рассистам.

"Богемская рапсодия" (2018)

iMDb — 7,9

Биографическая драма о Фредди Меркьюри, которая принесла исполнителю главной роли Рами Малеку массу наград, включая "Оскар". Интересно, что когда картина только вышла в прокат ее зрители разделились на два лагеря. Фанам категорически не нравился в этой роли Малек, дескать он совсем не похож на Меркьюри. Зато критики пели хвалу его актерскому мастерству. В итоге, победа на "Оскаре" их всех примирила.

Она стала самым кассовым музыкальным байопиком в истории кино, собрав в мировом прокате $903,7 миллионов.

В фильме рассказывается, как появилась легендарная группа Queen и как влияла это популярность, в первую очередь, на ее солиста. А кроме этого, как его окружение — менеджеры и любовники — довели артиста до того, что он оказался в вакууме. Из-за них он иногда был далек от реальности, зато слишком самонадеянным. В картине некоторые ключевые моменты его жизни воссозданы со скрупулёзной точностью. В частности, антураж его последнего выступления.