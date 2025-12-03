О тишине, памяти и настоящих чувствах: "Антитела" представили эмоциональную песню и клип "Відколи" (видео)

Новый клип группы не рассказывает линейную историю – он существует как состояние

Украинская группа "Антитела" презентовала новую песню "Відколи" и сняла на нее эмоциональную видеоработу. Музыканты рассказали простыми словами о молчании, тишине и силе настоящих чувств. Это произошло на фоне новости о разводе лидера группы Тараса Тополи со своей женой.

Информацию о главном смысле композиции и деталях видеоработы предоставила пресс-служба "Антител". Клип опубликован на официальном Youtube-канале группы.

Антитела

Песня была написана музыкантами прошлой зимой, а клип на нее построен как последовательность метафорических замедленных сцен, в центре которых — поцелуи, отражающие разные чувства: любовь в юности и зрелости, в войне и мире, страхе, свободе и памяти.

В клипе показаны кадры на черном фоне в поле белых эустом — цветов, которые символизируют чистоту, глубину чувств и верность. Также на фоне расцветает сакура, традиционно олицетворяющая хрупкость жизни, быстротечность мгновения и красоту прощания. Вместе эти образы придают клипу особое философское звучание.

Кадры из клипа на песню "Відколи"

"Відколи" — это о состоянии, знакомом к сожалению многим в Украине в это непростое время, когда уже нет эмоций, аргументов, выяснений и выводов. А есть молчаливая тишина, гремящая громче любых слов. Клип не рассказывает линейную историю — он существует как состояние, как серия эмоциональных вспышек, складывающихся в одну общую память о любви, которая не исчезает без следа Тарас Тополя

Известно, что режиссером видеоработу стал Дмитрий Шмурак, а съемки велись на камеру Alexa 35 Xtreme. Группа "Антитела" стала первой в Украине, кто создал видеоработу с использованием этой камеры, которой с особой точностью удалось передать гипнотический slow motion сцен.

Тарас Тополя

