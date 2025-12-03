Про тишу, пам’ять та справжні почуття: "Антитіла" представили емоційну пісню та кліп "Відколи" (відео)

Новий кліп гурту не розповідає лінійну історію – він існує як стан

Український гурт "Антитіла" презентував нову пісню "Відколи" і зняв на неї емоційну відеороботу. Музиканти розповіли простими словами про мовчання, тишу і силу справжніх почуттів. Це сталося на тлі новини про розлучення лідера гурту Тараса Тополі зі своєю дружиною.

Інформацію про головний зміст композиції та деталі відеороботи надала пресслужба "Антитіл". Кліп опубліковано на офіційному Youtube-каналі гурту.

Антитіла

Пісня була написана музикантами минулої зими, а кліп на неї побудований як послідовність метафоричних уповільнених сцен, у центрі яких — поцілунки, що відображають різні почуття: любов у юності та зрілості, у війні та мирі, страху, свободі та пам’яті.

У кліпі показані кадри на чорному тлі в полі білих еустів — квітів, що символізують чистоту, глибину почуттів та вірність. Також на тлі розквітає сакура, що традиційно втілює крихкість життя, швидкоплинність миті та красу прощання. Водночас ці образи надають кліпу особливого філософського звучання.

Кадри з кліпу на пісню "Відколи"

"Відколи" — про стан, знайомий на жаль багатьом в Україні в цей непростий час. коли вже немає емоцій, аргументів, з'ясувань і висновків. А є мовчазна тиша, що гримить гучніше за будь-які слова. Кліп не розповідає лінійну історію — він існує як стан, як серія емоційних спалахів, що складаються в одну спільну пам’ять про любов, яка не зникає без сліду Тарас Тополя

Відомо, що режисером відеороботи став Дмитро Шмурак, а знімання велися на камеру Alexa 35 Xtreme. Гурт "Антитіла" став першим в Україні, хто створив відеороботу з використанням цієї камери, якій з особливою точністю вдалося передати гіпнотичний slow motion сцен.

Тарас Тополя

