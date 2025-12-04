Фронтмен "Антитіл" офіційно звернувся до суду за розлученням і зробив публічну заяву (фото, відео)

Відоме ім'я адвокатки 38-річного артиста

Український співак, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя подав у суд заяву про розлучення зі співачкою Оленою Тополею (Alyosha). Подружжя прожило у шлюбі 12 років.

Що треба знати:

Тарас Тополя офіційно ініціював розлучення з Оленою Тополею через Подільський райсуд Києва

Позов зареєстрували 3 грудня, склад суддів визначено, але дату засідання не оголошено

Артист уперше спростував припущення про піар на тлі виходу нової пісні

Виконавець подав до Подільського районного суду Києва заяву про розірвання шлюбу з українською співачкою, матір'ю трьох дітей Оленою Тополею (у дівоцтві Кучер). Справу зареєстрували 3 грудня під номером 758/19398/25, про що повідомляє сайт "Судова влада України".

Співак подав позов після того, як він і його дружина оголосили про розставання через понад 10 років шлюбу. Інтереси артиста у справі представляє адвокатка Олена Лук’янець. На момент публікації вже визначено склад суддів, утім дату засідання поки не повідомляють.

Публічна заява Тараса Тополі

Того ж 3 грудня Тополя вперше після оголошення про розлучення з Оленою публічно прокоментував своє рішення в ефірі "Наше радіо" під час презентації нової пісні гурту "Антитіла" — "Відколи". Співак відреагував на чутки, нібито їхня заява про розлучення — лише піар та спосіб привернути увагу до нової композиції.

Я давно звик до публічності, і в неї є як певні позитивні сторони, так і негативні. Ставлюся по-філософськи. "Антитіла" роблять своє. Олені так само бажаю у творчості успіхів і робити своє. Усім людям сподобатися — це неможливо Тарас Тополя

Днями блогер-пліткар Богдан Беспалов назвав ймовірну причину розлучення зіркового подружжя. За його словами, Олена Тополя нібито постійно зраджувала Тараса.