Вторые сутки больше 8 тысяч новых больных: статистика COVID-19 в Украине на 26 февраля

По данным на утро пятницы, 26 февраля, в Украине зафиксировали 8003 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 144 человека меньше, чем сутки ранее.

Об этом можно судить из данных опубликованных министром здравоохранения Максимом Степановым в Facebook.

Отметим, что за последние сутки коронавирусом заболели 475 детей и 312 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (857), г. Киев (748), Винницкой (738), Черновицкой (638), Киевской (548) и Закарпатской (515) областях.

Также за минувшие сутки

Госпитализировали - 2762 человек;

Умерли - 146;

Выздоровели - 4244 человек;

Количество тестирований за сутки - 78 264 (в том числе методом ПЦР - 36809, методом ИФА - 16271, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 25184).

За все время пандемии в Украине

Заболели - 1333844 лица;

Выздоровели - 1163555 человек;

Умерли - 25 742;

Количество ПЦР-тестов - 6845974.

Как сообщал "Телеграф", ранее первым вакцинированным от коронавируса в Украине стал врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко.

После прививки Горенко озвучил причины, по которым считает вакцинацию необходимой.