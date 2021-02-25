Число заболевших детей резко увеличилось: данные по коронавирусу в Украине 25 февраля

По состоянию на утро четверга, 25 февраля, в Украине зафиксировали 8 147 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом заболели 483 ребенка, что более чем в полтора раза превышает количество заболевших детей днем ранее.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Так, за прошедшие сутки в Украине:

госпитализировано – 2 770 человек;

летальных случаев – 135;

выздоровели – 3 889 человек;

проведено тестирований за сутки - 86 926 (в том числе методом ПЦР – 36 670, методом ИФА – 22 760, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27 496).

Также за последние сутки заболели заболели 483 ребенка и 301 медработник.

С начала пандемии в Украине:

заболел – 1 325 841 человек;

выздоровели – 1 159 311 человек;

летальных исходов - 25 596;

проведено ПЦР-тестов – 6 809 165.

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Ивано-Франковской (711), Житомирской (711), Закарпатской (654), г.Киев (652) и Винницкой (639) областях.

Как сообщалось, по состоянию на среду, 24 февраля, в Украине зафиксировали 5 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.