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Четверг, 25.02.2021
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Число заболевших детей резко увеличилось: данные по коронавирусу в Украине 25 февраля

Число заболевших детей резко увеличилось: данные по коронавирусу в Украине 25 февраля
Обновлено 08:39 Сегодня Телеграф

По состоянию на утро четверга, 25 февраля, в Украине зафиксировали 8 147 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом заболели 483 ребенка, что более чем в полтора раза превышает количество заболевших детей днем ранее.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Так, за прошедшие сутки в Украине:

  • госпитализировано – 2 770 человек;
  • летальных случаев – 135;
  • выздоровели – 3 889 человек;
  • проведено тестирований за сутки - 86 926 (в том числе методом ПЦР – 36 670, методом ИФА – 22 760, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27 496).

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Также за последние сутки заболели заболели 483 ребенка и 301 медработник.

С начала пандемии в Украине:

  • заболел – 1 325 841 человек;
  • выздоровели – 1 159 311 человек;
  • летальных исходов - 25 596;
  • проведено ПЦР-тестов – 6 809 165.

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За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Ивано-Франковской (711), Житомирской (711), Закарпатской (654), г.Киев (652) и Винницкой (639) областях.

Как сообщалось, по состоянию на среду, 24 февраля, в Украине зафиксировали 5 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Статистика, Коронавирус, Максим Степанов, Заболевшие, Covid-19.
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