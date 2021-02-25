Число заболевших детей резко увеличилось: данные по коронавирусу в Украине 25 февраля

По состоянию на утро четверга, 25 февраля, в Украине зафиксировали 8 147 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом заболели 483 ребенка, что более чем в полтора раза превышает количество заболевших детей днем ранее.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Так, за прошедшие сутки в Украине:
Также за последние сутки заболели заболели 483 ребенка и 301 медработник.
С начала пандемии в Украине:
За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Ивано-Франковской (711), Житомирской (711), Закарпатской (654), г.Киев (652) и Винницкой (639) областях.
Как сообщалось, по состоянию на среду, 24 февраля, в Украине зафиксировали 5 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.