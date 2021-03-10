Украина наращивает темпы вакцинации: сколько людей привились за две недели по регионам (инфографика)

С начала вакцинации от коронавируса в Украине прошло уже две недели. Помимо министра здравоохранения Максима Степанова и президента Владимира Зеленского за это время успели привиться 23480 человек, получившие по одной вакцине. Среди всех регионов по темпам вакцинации лидирует Донецкая область.

Об этом можно судить из данных, опубликованных на сайте Министерства здравоохранения.

По данным на среду, 10 марта, в Украине против COVID-19 было привито 4362 человека. При этом за последние 24 часа было сделано на 3191 инъекцию больше, чем сутки ранее.

Наибольшее количество прививок за 9 марта было проведено в Донецкой области - 660 прививок, а за весь период прививочной кампании - также в Донецкой области - 3134 прививки.

На втором месте Черкасская область (сделано 1479 инъекций), а на третьем – Тернопольская область (сделано 1448 прививок).

Как сообщал "Телеграф", во вторник, 23 февраля в Борисполе приземлился самолет с первой партией вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca, производства индийской SII.

Для экстренного медицинского применения в Украине ее одобрили 22 февраля.

Первым вакцинированным от коронавируса в Украине стал врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко. После прививки Горенко озвучил причины, по которым считает вакцинацию необходимой.