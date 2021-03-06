В Украине можно без очереди получить вакцину от коронавируса, но мало кто об этом знает: как так вышло

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация. Изначально дорожной картой Минздрава предусматривалось, что первыми прививки получат работники критических сфер, военнослужащие в зоне ООС и люди пожилого возраста.

Однако позже в здравоохранительном ведомстве Украины издали указ, которым предусмотрено, что неиспользованные дозы вакцин могут быть отданы активистам, блогерам, журналистам и другим лидерам мнений.

Но, как выяснил "Телеграф", в регионах о подобной инициативе знают немного.

Во-первых не все центры общественного здоровья обнародовали данные об этом указе у себя на страницах, а во-вторых не все из них легко можно найти через поисковики или в соцсетях.

Например харьковский филиал ЦОЗ "КНП ХОР Областной центр общественного здоровья" так и не обнародовал у себя данные об изменениях в порядке вакцинации.

Несмотря на это, в учреждении об указе знают, но отмечают, что для вакцинации публичных лиц необходимо написать в Департамент здоровья письмо от имени организации и указать количество людей, желающих привиться.

При этом, там не ответили на вопрос, почему, в отличие от Одессы, не была разработана форма для заполнения.

"У нас в середине дня может вакцинироваться 37 медиков. Соответственно, остается три дозы, на которые мы можем пригласить вас. А письмо является основанием для того, чтобы мы могли включить вас в списки на остатки прививки", - сказали там.

Статистики по неиспользованных остатках вакцины пока никто не ведет, а в настоящее время инициатива по привлечению к вакцинации социально активных лиц есть лишь в Одессе. Поэтому достоверно неизвестно, сколько неиспользованных доз вакцины от коронавируса по всей Украине ушло в "мусорку".

Более детально о инициативе по вакцинации вне очереди читайте в материале "Телеграфа": Украинцев колят остатками вакцины от COVID-19: кто и как может получить дозу вне очереди.