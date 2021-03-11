Годовщина пандемии COVID-19: какие потери болезнь вызвала в Украине и мире (инфографика)

Пандемия коронавируса, которая начала распространяться по миру еще в декабре 2019 года заразила и убила множество людей. Так, COVID-19 уже успели обнаружить на территории 192 стран и территорий.

Об этом сообщает инфографика "Телеграфа".

Так, сегодняшний день в результате заболевания COVID-19 в мире умерли 2 618 637 человек.

В то же время с начала распространения заболевания им уже успели заразиться 117 993 902 человека, а выздоровели только 66 817 996 пациентов.

При этом за сутки в мире заразились 181 242 человека, выздоровели 67 885 граждан, а умерли 4 792 пациента.

В Украине же первые случаи коронавируса зафиксировали 3 марта 2020 года.

Начиная с той даты в стране COVID-19 заболели 1 425 522 граждан.

А тем временем, выздороветь удалось только 1 210 246 пациентам, а умерли 27 685 человек.

В свою очередь суточный прирост количества умерших равняется 262 пациентам, количество заболевших прибавляется на 9 084 человека, а выздоровевших 5330 украинцев.

Стоит напомнить, что ранее "Телеграф" развеял самые распространенные мифы о вакцинации от коронавируса.