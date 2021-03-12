Мест в больницах почти не осталось: Винница срочно ужесточает карантин (документ)

Коронавирус продолжает распространяться по городам Украины и на этот раз тревогу забили в Виннице.

Согласно сообщению пресс-службы городского совета, в городе усиливают противоэпидемические мероприятия.

"В Виннице вводятся карантинные ограничения "красного" уровня касаемо запрета на проведение любых массовых мероприятий и работы спортивных учреждений и учреждений культуры", - говорится в сообщении.

Ужесточение карантина произойдет уже в субботу, 13 марта.

Запрет будет распространяться на:

прием посетителей в заведения культуры и проведение культурных массовых мероприятий;

прием посетителей в спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах;

проведение всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий.

В винницких больницах заняты 709 койко-мест из имеющихся 805 (88%). Реанимационные койки заняты все.

Как сообщалось ранее, ровно год назад, 12 марта 2020 года, в Украине обнаружили первого инфицированного коронавирусом. О том, как пандемия повлияла на жизнь простых украинцев читайте в материале "Телеграф": Год со дня объявления карантина из-за коронавируса в Украине: плюсы и минусы вынужденной изоляции.