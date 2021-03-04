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Четверг, 04.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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"Надо быть сознательными": Украина готовится расширить жесткий локдаун из-за третьей волны COVID

"Надо быть сознательными": Украина готовится расширить жесткий локдаун из-за третьей волны COVID
Обновлено 13:56 Сегодня Телеграф Цензор.НЕТ

В Украине началась третья волна эпидемии коронавируса, в связи с чем страна может вернуться к ранее внедряемой модели жесткого локдауна.

Об этом в ходе пресс-конференции по итогам года работы заявил в четверг, 4 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы каждый день сейчас видим рост количества заболевших. К сожалению, нужно констатировать, что началась третья волна эпидемии в Украине", - сказал он.

Говоря об инструментах противодействия распространению эпидемии среди населения Шмыгаль отметил адаптивный карантин.

Украина возвращается к адаптивному карантину: что важно знать

"Вы видите: "красный" уровень и жесткий локдаун внедрен в Ивано-Франковской области, Черновицкая область, Житомирская область, Винницкая область. На подходе Закарпатская, Тернопольская область где-то там… и еще ряд областей, по нашей терминологии, "оранжевый" уровень, - это означает, что на подходе может быть жесткий локдаун", - подчеркнул премьер-министр.

Он добавил: "Когда большая часть областей Украины будут в "красных" зонах, скорее всего придется возвращаться к той модели локдауна, который внедрялся, который Украина уже проходила".

Шмыгаль отметил, что "очень не хотелось бы этого делать", в связи с чем обратился к гражданам: "Коронавирус никуда не делся, он есть во всем мире. Начало вакцинации означает лишь начало: процесс вакцинации во всем мире займет минимум 2 года. На протяжении этих двух лет – масочный режим, дезинфекция рук, социальная дистанция... они остаются актуальными".

Полное видео пресс-конференции премьера Шмыгаля по итогам года работы на посту:

Как сообщалось, с 3 марта "красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавирусной болезни COVID-19 ввели в Житомирской области.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Карантин, Коронавирус, Красный уровень, Денис Шмыгаль, Covid-19, Локдаун.
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