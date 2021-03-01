Еще одну область в Украине отнесли к "красной" зоне карантина

"Красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавирусной болезни COVID-19 в Житомирской области вводится с 3 марта по решению Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности (ТЭБ) и ЧС.

Об этом в своем Telegram-канале в понедельник, 1 марта, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 3 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Житомирской области и применить на территории Житомирской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал в Телеграм-канале.

Как сообщалось, из-за ситуации с коронавирусом могут ввести "красный уровень" эпидемиологической опасности в Черновицкой области.

В Украине продлили действие адаптивного карантина, который предусматривает разделение регионов страны на четыре зоны: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную".

За воскресенье, 28 февраля, в Украине зафиксировали 4285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.