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Среда, 17.03.2021
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Угроза нового локдауна в Украине: властям подсказали, с какой страны взять пример

Угроза нового локдауна в Украине: властям подсказали, с какой страны взять пример
06:28 Сегодня Телеграф Фото: rau.ua

Украине стоит учесть опыт Великобритании в борьбе с пандемией коронавируса, чтобы не допустить нового локдауна. 

Об этом рассказали "Телеграфу" политический аналитик Александр Солонько и глава Центра исследования политических ценностей Олесь Доний. 

"Эффективная коммуникация с общественностью позволит повысить доверия к управленческим решениям. Наша власть может обратиться к опыту Великобритании, где этот институт развит как нельзя лучше в мире",  - сказал Солонько. 

Он подчеркнул, что прежде чем принять любое управленческое решение, властям следует донести его обоснованную мотивацию до тех, на кого оно повлияет. А повышать доверие к своим решениям стоит посредством демонстрации результатов деятельности. 

Это, по его словам, касается и вопросов введения карантина и вакцинации. 

Доний тоже указывает на опыт Британии в вопросах борьбы с коронавирусом. 

"Там намного жестче запреты - и в разы больше глубина вакцинации. Сомнительно, что массовое вакцинирование так быстро сбило расширение вируса. Так что речь больше о грамотно разработанных и просчитанных карантинных мерах", - сказал он. 

При этом он отметил, что в Украине наблюдается огромное недоверие к действиям властей, а также на неготовность выполнять предписания и общую недисциплинированность. 

Это, по его мнению, объясняет то, почему в карантинные мероприятия в Украине неэффективны. 

Больше о том, на что стоит обратить внимание властям, вводя новые ограничения, читайте в материале "Телеграф": Украинцев пугают новым локдауном: какие ошибки стоит учесть перед новыми ограничениями

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Все по теме:

Олесь Доний, Коронавирус, Covid-19, Александр Солонько.
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