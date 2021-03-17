Угроза нового локдауна в Украине: властям подсказали, с какой страны взять пример

Украине стоит учесть опыт Великобритании в борьбе с пандемией коронавируса, чтобы не допустить нового локдауна.

Об этом рассказали "Телеграфу" политический аналитик Александр Солонько и глава Центра исследования политических ценностей Олесь Доний.

"Эффективная коммуникация с общественностью позволит повысить доверия к управленческим решениям. Наша власть может обратиться к опыту Великобритании, где этот институт развит как нельзя лучше в мире", - сказал Солонько.

Он подчеркнул, что прежде чем принять любое управленческое решение, властям следует донести его обоснованную мотивацию до тех, на кого оно повлияет. А повышать доверие к своим решениям стоит посредством демонстрации результатов деятельности.

Это, по его словам, касается и вопросов введения карантина и вакцинации.

Доний тоже указывает на опыт Британии в вопросах борьбы с коронавирусом.

"Там намного жестче запреты - и в разы больше глубина вакцинации. Сомнительно, что массовое вакцинирование так быстро сбило расширение вируса. Так что речь больше о грамотно разработанных и просчитанных карантинных мерах", - сказал он.

При этом он отметил, что в Украине наблюдается огромное недоверие к действиям властей, а также на неготовность выполнять предписания и общую недисциплинированность.

Это, по его мнению, объясняет то, почему в карантинные мероприятия в Украине неэффективны.

Больше о том, на что стоит обратить внимание властям, вводя новые ограничения, читайте в материале "Телеграф": Украинцев пугают новым локдауном: какие ошибки стоит учесть перед новыми ограничениями.