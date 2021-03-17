Украина второй день подряд бьет рекорд по смертности от коронавируса: статистика на 17 марта 2021 г.

На утро 17 марта украинские медики зарегистрировали 11 833 случая заболевания коронавирусом. При этом, в стране уже втрой день подряд довольно высокий показатель смертности - 289 человек.

Об этом сообщил украинский министр здравоохранения Максим Степанов.

Согласно его информации за прошедшие 24 часа в стране:

4887 граждан были госпитализированы,

умерло 289 пациентов,

5467 человек выздоровели,

тестов ПЦР провели 50966.

В свою очередь, с момента первого COVID-инфицированного в Украине уже успели заболеть 1 489 023 граждан, при том, что выздороветь удалось только 1 237 676 пациентам, и в то же время умерли 28 986 украинцев.

Топ-5 украинских областей с наивысшим суточным количеством заболеваемости:

1121 человека зарегистрировали в Киеве,

на Львовщине 884 пациента заболели коронавирусом,

в Одесской области 883 украинца получили положительный COVID-тест.

750 случаев медики обнаружили в Винницкой области,

харьковские врачи также нашли 750 пациентов с "короной".

Стоит напомнить, что политический аналитик дал совет, как в Украине вводить новый локдаун.