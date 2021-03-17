Украина второй день подряд бьет рекорд по смертности от коронавируса: статистика на 17 марта 2021 г.

На утро 17 марта украинские медики зарегистрировали 11 833 случая заболевания коронавирусом. При этом, в стране уже втрой день подряд довольно высокий показатель смертности - 289 человек.
Об этом сообщил украинский министр здравоохранения Максим Степанов.
Согласно его информации за прошедшие 24 часа в стране:
В свою очередь, с момента первого COVID-инфицированного в Украине уже успели заболеть 1 489 023 граждан, при том, что выздороветь удалось только 1 237 676 пациентам, и в то же время умерли 28 986 украинцев.
Топ-5 украинских областей с наивысшим суточным количеством заболеваемости:
Стоит напомнить, что политический аналитик дал совет, как в Украине вводить новый локдаун.