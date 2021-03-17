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Среда, 17.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Украина второй день подряд бьет рекорд по смертности от коронавируса: статистика на 17 марта 2021 г.

Украина второй день подряд бьет рекорд по смертности от коронавируса: статистика на 17 марта 2021 г.
Обновлено 08:46 Сегодня Телеграф

На утро 17 марта украинские медики зарегистрировали 11 833 случая заболевания коронавирусом. При этом, в стране уже втрой день подряд довольно высокий показатель смертности - 289 человек.

Об этом сообщил украинский министр здравоохранения Максим Степанов.

Согласно его информации за прошедшие 24 часа в стране:

  • 4887 граждан были госпитализированы,
  • умерло 289 пациентов,
  • 5467 человек выздоровели,
  • тестов ПЦР провели 50966.

В свою очередь, с момента первого COVID-инфицированного в Украине уже успели заболеть 1 489 023 граждан, при том, что выздороветь удалось только 1 237 676 пациентам, и в то же время умерли 28 986 украинцев.

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Топ-5 украинских областей с наивысшим суточным количеством заболеваемости:

  • 1121 человека зарегистрировали в Киеве,
  • на Львовщине 884 пациента заболели коронавирусом,
  • в Одесской области 883 украинца получили положительный COVID-тест.
  • 750 случаев медики обнаружили в Винницкой области,
  • харьковские врачи также нашли 750 пациентов с "короной".

Стоит напомнить, что политический аналитик дал совет, как в Украине вводить новый локдаун.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19.
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