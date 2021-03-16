Паники уже нет, помочь всем не получится: волонтер рассказала о ситуации с коронавирусом в Одессе

Волонтер Катерина Ножевникова расписала, как обстоят дела с заболеваемостью COVID-19 в Одессе.

Об этом он сообщила у себя в Фейсбук.

"Безымянные Звонки в скринах только с одного моего личного телефона (а есть ещё два) это звонки от пациентов, которые не могут госпитализироваться и от родственников тех пацентов, которых выписывают из стационаров с кислородной зависимостью", - написала она.

По ее словам, в больнице на Троицкой "полный аншлаг", а городские опорные больницы имеют по паре свободных мест.

Она выразила надежду, что ситуацию улучшат новые отделения, которые будут открыты на днях, но подозревает, что и они будут заполнены за пару дней.

"Паники уже нет, призывать тоже к чему то смысла нет. Я просто понимаю, что помочь всем не получится. Сегодня я уже стала отказывать тем, у кого Сатурация выше 90. Исключение медработники, старики и пациенты вне зависимости от возраста у которых тяжёлые сопутствующие заболевания в анамнезе", - написала Ножевникова.

При этом она подчеркнула, что врачи и медперсонал "валятся с ног", а семейные врачи массово болеют.

"Десятки звонков "мы не можем дозвонится до врача. Что делать. Куда бежать". Первый звонок сегодня был в 6 утра. Последний вчера в 1 ночи, когда у пациента отключили дома свет и концентратор не запустился", - написала волонтер.

Как сообщалось ранее, по состоянию на вторник, 16 марта, в Украине зафиксировано 9 642 новых случая заражения коронавирусом, что на 2 850 больше, чем сутки ранее. При этом было зафиксировано максимальное с начала года количество скончавшихся за сутки от осложнений больных коронавирусом.